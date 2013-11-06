Новости Беларуси. Генпрокуратура Беларуси получила из России запрос о выдаче гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. В настоящее время документ находится на рассмотрении. Ранее российская сторона заочно предъявила ему обвинение по статье злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Владислав Баумгертнер был задержан белорусскими правоохранителями в августе. Позднее мера пресечения гендиректора «Уралкалия» была изменена на домашний арест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.