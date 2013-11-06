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Всеобщая стачка в Греции: не работают учителя, органы местного самоуправления, пригородные поезда, отменены авиарейсы

06 ноября 2013 07:10
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Новости Греции. Бастуют все! В Греции началась всеобщая стачка. В этот день в стране не работают органы местного самоуправления, учителя и преподаватели, не ходят пригородные поезда, будут отменены некоторые авиарейсы. Нарушено и паромное сообщение. Одним словом, легче назвать тех, кто выйдет на работу в греческом государстве.

Всеобщий коллапс – это реакция на грядущие увольнения и сокращение социальных выплат. Правительство заявляет, что эти меры вынужденные. Кризис пока никто не отменял, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Забастовка

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