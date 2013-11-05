В Минске готовы построить «островок туркменской молодежи»

Новости Беларуси. Беларусь и Туркменистан договорились углублять отношения дружбы и сотрудничества. Официальный визит Главы нашего государства в среднеазиатскую страну продолжается. Встреча лидеров двух стран прошла по всем канонам официального церемониала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала Главы государств провели переговоры в узком составе. Встреча длилась несколько часов. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь подтверждает интерес к развитию сотрудничества с Туркменистаном по всем направлениям. Ежегодные контакты и встречи президентов двух стран позволяют держать на контроле реализацию значимых совместных проектов. И это дает очень хороший экономический эффект.

Александр Лукашенко:

Что касается торгово-экономических отношений, - дай Бог, чтобы со всеми государствами было так. За 5 лет в 5 раз вырос товарооборот. Вот такие хорошие темпы для наших стран. Мы и дальше будем очень четко реагировать на просьбы ваши, будем делать все, что пожелает туркменская сторона по созданию и развитию совместных производств как в Беларуси, так и в Туркменистане. Я вчера по ходу из аэропорта разговаривал с вашим соратником - вице-премьером. Действительно, вы правы, больше, чем туркменских студентов, у нас никого нет. Это очень хорошие, добрые ребята. Я ему предложил, он сказал «надо будет Президенту посоветовать» - мы выделим в Минске самый хороший район, пускай построят «островок туркменской молодежи», которая будет учиться в вузах, на наших предприятиях [работать], если мы СП будем здесь создавать. Допустим, решили мы трактор выпустить здесь совместный.... Мы всегда приглашаем ваших ребят, они учатся на конвейере, в техникумах, а потом приезжают сюда работать. Пусть бы был островок туркменской земли в Минске, где были бы общежития, гостиницы, то, что вы захотите.

Гурбангулы Бердымухамедов:

Основные планы у нас - это строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Очень большое дело. Подобного комбината сегодня в регионе нет.

После разговора в формате один на один к Главам государств присоединились делегации и общение продолжилось в расширенном составе. Темы затрагивались самые разные — от спорта до науки, экономики и производства. Итогом переговоров стало подписание целого пакета двухсторонних соглашений.

Александр Лукашенко:

Нам с вами выпала такая задача – построить наши отношения, между Беларусью и представителями Туркменистана, так, чтобы их никто никогда не разорвал. Почему? Потому что то же чудеса: 3000 км, вроде, разницы, а люди одинаковые: трудолюбивые, спокойные, обеспечивающие стабильность в наших государствах. Поэтому наша идеология – связать народы так, чтобы никто никогда не посмел нарушить нашу дружбу. А все проекты, которые сегодня есть, будут завтра, мы реализуем так же, как и реализовывали до сих пор. Я считаю, что у нас хорошие отношения. Даже можно сказать, что бы не испортилось от слов, образцовые отношения.

Гурбангулы Бердымухамедов:

Наши национальные особенности, традиции. Конечно, мы имеем очень хорошие отношения среди деятелей искусства, культуры. Наука у нас очень хорошо идет совместно, научный потенциал наших стран. Совместные научно-исследовательские работы.