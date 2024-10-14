Накануне в Литве прошел первый тур парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя окончательно законотворческий ландшафт определится 27 октября, во втором туре, уже сегодня можно говорить о весьма показательных тенденциях.

Главная и весьма показательная заключается в том, что Литва стала еще одной европейской страной, где на парламентских выборах лидируют оппозиционные силы. Литовская социал-демократическая партия во главе с бывшим министром труда выиграла первый тур и набрала более 19 % голосов, поменявшись, таким образом, с консерваторами, «Союзом Отечества», у которых на полтора процента меньше. Замыкает тройку лидеров новый игрок на политическом поле Литвы – партия «Заря Немана», которая, к слову, открыто выступает против западных санкций и за прагматичное сотрудничество с Беларусью. Однако едва ли это повлияет на внешнеполитический курс Литвы после парламентской перезагрузки.

Как, впрочем, едва ли такие результаты выборов можно называть по-настоящему говорящим срезом настроений в обществе. Процент явки, который едва перевалил за 50 %, – очевидно, иллюстрация электорального безразличия рядовых литовцев, что в масштабах крошечного государства весьма взрывоопасно.