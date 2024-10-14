На парламентских выборах в Литве лидирует оппозиция – ждать ли смены внешней политики?
Накануне в Литве прошел первый тур парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хотя окончательно законотворческий ландшафт определится 27 октября, во втором туре, уже сегодня можно говорить о весьма показательных тенденциях.
Главная и весьма показательная заключается в том, что Литва стала еще одной европейской страной, где на парламентских выборах лидируют оппозиционные силы. Литовская социал-демократическая партия во главе с бывшим министром труда выиграла первый тур и набрала более 19 % голосов, поменявшись, таким образом, с консерваторами, «Союзом Отечества», у которых на полтора процента меньше. Замыкает тройку лидеров новый игрок на политическом поле Литвы – партия «Заря Немана», которая, к слову, открыто выступает против западных санкций и за прагматичное сотрудничество с Беларусью. Однако едва ли это повлияет на внешнеполитический курс Литвы после парламентской перезагрузки.
Как, впрочем, едва ли такие результаты выборов можно называть по-настоящему говорящим срезом настроений в обществе. Процент явки, который едва перевалил за 50 %, – очевидно, иллюстрация электорального безразличия рядовых литовцев, что в масштабах крошечного государства весьма взрывоопасно.
И социал-демократы, и консерваторы, которые много лет делят первое и второе место в Литве, – сестры-близнецы. Обе партии ориентированы на Евросоюз, поддержку Украины, борьбу с Кремлем и Минском и, как следствие, на освоение европейской помощи на эти темы. По сути, нынешние парламентские выборы сосредоточены вокруг всего нескольких вопросов – кто больше украл денег на возведении забора на границе с Беларусью, как сделать расходование средств более эффективным и остановить «гибридное нападение на Литву». Несмотря на то, что никто на Литву нападать не собирается, для социал-демократов это все-таки победа – на прошлых выборах они набрали в два раза меньше голосов, так что налицо протестное голосование против консерваторов.
«Европейский» электорат в Литве год от года перетекает из одной структуры в другую. Но если сложить результаты двух главных партий и учесть явку (а она была низкой, всего 52 %), то получится, что нынешний курс Евросоюза в той или иной форме поддерживают лишь 20 % литовцев. Остальные в выборах либо не участвуют (таких почти половина, как правило, это уехавшие из Литвы трудовые мигранты), либо голосуют за партии, которые не проходят избирательный порог, либо за антисистемные силы. К последним можно отнести партию, неожиданно занявшую третье место. Почти 15 % набрала новая организация на политическом поле Литвы – «Заря Немана». Это единственная структура, которая открыто выступает за снятие европейских санкций и нормализацию отношений с Беларусью. Но обе главные силы тут же заявили, что на коалицию с «Зарей» не пойдут. Таким образом, голоса ее избирателей в правительстве представлены не будут.
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