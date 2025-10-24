Трамп побил рекорд по общей продолжительности шатдаунов в США

Дональд Трамп установил новый рекорд. На этот раз по продолжительности шатдауна. За два президентских срока он руководил страной в условиях приостановки работы госорганов суммарно в течение 57 дней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неспособность политиков договориться о финансировании правительства погрузила Штаты в кризис. С начала октября в стране парализована работа многих государственных учреждений, а миллионы чиновников и рядовых рабочих остаются без зарплаты. Спустя недели кризиса они стали выстраиваться в очереди у центров для бездомных, чтобы получить бесплатное продовольствие.