Алейник: Беларусь приветствует укрепление новых центров многополярности

Беларусь приветствует укрепление новых центров многополярности. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник на 151-ой Ассамблее Межпарламентского союза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она завершает свою работу в Женеве. Белорусская делегация приняла участие во всех сегментах работы Ассамблеи и провела серию двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Мы приняли участие в работе ключевых комитетов Межпарламентского союза – комитета по мировой безопасности, комитета по устойчивому развитию. Выступили на пленарной сессии Ассамблеи. В рамках комитета по мировой безопасности мы призвали страны к перезагрузке архитектуры глобальной безопасности. Напомнили про инициативу главы нашего государства Александр Григорьевича Лукашенко о начале глобального диалога по вопросам мира и безопасности в духе Сан-Франциско. Информировали о работе, которая ведется у нас по подготовке к третьей конференции по вопросам евразийской безопасности.

Представитель Беларуси заявил в Женеве о препятствиях на пути к новому миропорядку. В их числе – санкционные войны, гонка вооружений. В свою очередь, парламентская дипломатия, обладая колоссальным потенциалом, может и должна способствовать налаживанию мостов взаимопонимания, дружбы, уважения и солидарности.