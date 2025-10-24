Организация Объединённых Наций отмечает 80-летие

Организация Объединенных Наций отмечает сегодня, 24 октября, 80-летие. ООН создавалась как платформа для многостороннего сотрудничества, поддержания мира и стабильности путем дипломатии и диалога, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея объединения стран в рамках всемирной организации возникла еще в период Второй мировой войны. Реализовать ее получилось в 1945-м. В числе основателей – Беларусь, на территории которой был убит, замучен или сожжен каждый третий.

На протяжении десятилетий наша страна оставалась и остается одним из самых надежных сторонников укрепления основ организации. Минск инициирует самые смелые миролюбивые, выстраданные историей инициативы. Неоспоримо, что ООН все еще является центральным элементом международной жизни. Вместе с тем, очевидно: сейчас ее механизмы в должной мере не справляются с мировыми проблемами, призывы к миру от стран коллективного Запада скрывают эскалацию в Украине и Ближнем Востоке, а те государства, которые по-настоящему стремятся к реальному урегулированию конфликтов, оказываются под санкциями и испытывают всяческое давление.

Как страна – учредитель ООН, наиболее пострадавшая в той далекой войне и оказавшая героическое сопротивление агрессору, Беларусь не может себе позволить игнорировать новый виток эскалации планетарного масштаба. Как подчеркивает наш Президент, при всех рисках, угрозах и нападках официальный Минск будет и впредь последовательно придерживаться принципов миролюбивой внешней политики. Беларусь настроена на расширение круга друзей, доверительный диалог и учет интересов партнеров.