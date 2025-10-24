Трендовая мужская обувь в «Марко»! Показываем самые стильные модели этой осени

Илья Нечаев, ведущий:

Если вы еще не успели подготовиться к осеннему сезону, сейчас самое время, потому что в «Марко» представлена осенняя коллекция, на которую мы сегодня сделаем обзор, поэтому не переключайтесь, мы начинаем.

Начнем с классики. Почему? Потому что у меня, как у ведущего, в гардеробе всегда есть что-то классическое, и это основная часть моего гардероба, поэтому перемещаю ваше внимание на классические модели.

В «Марко» вы найдете 50 оттенков коричневого, на которые я обращаю ваше внимание. Смотрите, это же от молочного шоколада до опавшего каштана.

Все автолюбители, кто ухаживает за своим автомобилем, наверняка не раз его полировали. Так вот, эта модель отполирована очень качественно, чтобы подчеркнуть фактуру, чтобы подчеркнуть материал. Кстати, материал – это, естественно, натуральная кожа. Куда без нее?

Но я делаю выбор в пользу этой модели. Рассказываю маленький секретик. Завязывание шнурков у меня занимает где-то час-полтора, поэтому здесь обращаем внимание на надежные крепкие замки, которые хорошо даже в темноте, знаете, на ощупь – раз и застегнул, побежал.

В магазинах «Марко» широко представлена обувь в стиле кэжуал. Обращаем внимание, она обладает утолщенной подошвой, брутальными силуэтами и теплым начесом внутри, что не может не нравиться. Посмотрите, как дизайнерам удалось интерпретировать модель челси. Благодаря вот этим кожаным вставкам мы не замечаем удобную эластичную резиночку.

А если вы живете за городом, как, например, Саша Меженный, то я порекомендую вам именно эту модель, потому что наверняка не каждый раз доступ к вашему дому чистый и не скользкий, поэтому эта подошва позволит вам устоять на своих двоих.

А теперь все модники страны, давайте поближе к экранам, потому что у меня для вас есть кое-что. Обращаю ваше внимание на эти ботинки, которые выполнены с мокасиновой строчкой. Материал на любой вкус и цвет. Пожалуйста, хотите – кожа, хотите – велюр. Посмотрите, какая подошва. Она резиновая, самое то для осенней погоды.

Для себя я выбрал вот эту завышенную модель. Кожа, шнурки. Да, для меня неудобно, но посмотрите, какие они модные, обращаю внимание на эту волнообразную подошву, которая напоминает, не знаю, пористый шоколад.

Посмотрите, какие кеды. Большое разнообразие цветов, материалов, высоты и подошв. Сейчас расскажу вам поподробнее.

Начнем с этой ультралегкой модели. Смотрите, здесь у нас нубук и подошва ультралегкая благодаря тому, что подошва сделана из материала, который называется ЭВА.

Переносим наше внимание на эту модель. Здесь у нас натуральная кожа, интересная оригинальная шнуровка и водоотталкивающая ткань.

А если вам показалось, что все вот это слишком просто, вот вам, пожалуйста, очень интересная модель, в которой не использовано ни одного грамма клея, потому что подошва в жидком виде прилепливается к верху.

Теперь для тех, кто действительно ведет активный образ жизни, для тех, кто любит походы, рыбалочку, палаточки, вот это вот все, пожалуйста, для вас трекинговая обувь. Вы только посмотрите, антивандальные носы, что позволят вам защитить от механических повреждений эту обувь. Также здесь у нас специальный язычок, который не позволит попасть грязи и всяким опилкам, иголкам в лесу вовнутрь. Если вы переживаете, что ваши ноги не будут «дышать», вы ошибаетесь. Здесь специальная мембрана, которая позволит вашим ногам, как говорится, «дышать» полной грудью.