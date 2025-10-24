Страны ЕС условились быстрее тратить деньги на оружие в ходе прошедшего накануне саммита Евросоюза в Брюсселе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкретных практических решений в военной сфере так и не принято, обсуждены лишь финансовые вопросы. Европейские чиновники выразили намерение строить оборону на 360 градусов. Так, на саммите одобрена дорожная карта повышения военной готовности Европы до 2030 года. Утвержден и план по привлечению 800 миллиардов евро заемных средств на военные расходы.