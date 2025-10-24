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Страны ЕС условились быстрее тратить деньги на оружие

24 октября 2025 06:11
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Страны ЕС условились быстрее тратить деньги на оружие в ходе прошедшего накануне саммита Евросоюза в Брюсселе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ЕС условились быстрее тратить деньги на оружие-2

Конкретных практических решений в военной сфере так и не принято, обсуждены лишь финансовые вопросы. Европейские чиновники выразили намерение строить оборону на 360 градусов. Так, на саммите одобрена дорожная карта повышения военной готовности Европы до 2030 года. Утвержден и план по привлечению 800 миллиардов евро заемных средств на военные расходы. 

# Европейский союз

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