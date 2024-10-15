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Премьер-министр Беларуси прибыл с рабочим визитом в Пакистан

15 октября 2024 11:12
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Премьер-министр Беларуси прибыл с рабочим визитом в Пакистан. Там наша делегация впервые примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС в качестве полноправного члена организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси прибыл с рабочим визитом в Пакистан-2

В завтрашней повестке обсуждение дальнейших шагов по углублению сотрудничества между странами в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсудят и другие вопросы. Завершится заседание подписанием итоговых документов. Также запланированы двусторонние переговоры белорусской делегации с руководством Пакистана.

Премьер-министр Беларуси прибыл с рабочим визитом в Пакистан-4

Андрей Метелица, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане:
Диалог политический у нас активизировался. Торгово-экономическое сотрудничество также неплохое. В 2023 году товарооборот вырос, в этом году также положительная динамика наблюдается. Ну и надеемся, что членство в ШОС, региональной организации, позволит предоставить дополнительные возможности в развитии сотрудничества Беларуси и Пакистана.

Премьер-министр Беларуси прибыл с рабочим визитом в Пакистан-6

Сегодня в программе визита встреча главы белорусского правительства со своим пакистанским коллегой. Премьер-министры обсудят перспективы сотрудничества между странами.

# Международная политика

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