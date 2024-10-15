Премьер-министр Беларуси прибыл с рабочим визитом в Пакистан. Там наша делегация впервые примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС в качестве полноправного члена организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В завтрашней повестке обсуждение дальнейших шагов по углублению сотрудничества между странами в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсудят и другие вопросы. Завершится заседание подписанием итоговых документов. Также запланированы двусторонние переговоры белорусской делегации с руководством Пакистана.

Андрей Метелица, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане:

Диалог политический у нас активизировался. Торгово-экономическое сотрудничество также неплохое. В 2023 году товарооборот вырос, в этом году также положительная динамика наблюдается. Ну и надеемся, что членство в ШОС, региональной организации, позволит предоставить дополнительные возможности в развитии сотрудничества Беларуси и Пакистана.