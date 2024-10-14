Ждать ли Молдову, Грузию и Украину снова в СНГ – рассказал Алексей Дзермант

Насколько это реалистично? Да, пока в Украине идут боевые действия и нет мира, об этом еще рано говорить, Молдова – расколотая страна, которую пытаются впихнуть в евроинтеграцию, игнорируя мнение значительной части граждан, не давая, например, тем, кто проживает в России, нормально проголосовать.

Лукашенко: мы делаем это во имя мира! Основной посыл Президента на саммите СНГ! Читайте здесь.

Алексей Дзермант, политолог: Очень важное событие произошло для всего Евразийского региона – встреча глав государств СНГ в Москве. Там были обсуждены и озвучены совместные планы 9 стран по дальнейшему развитию отношений и углублению интеграции. Как обычно, оценки и мнение белорусского Президента привлекают особое внимание. Например, его заявление о том, что в «семью СНГ» могут вернуться Молдова, Грузия и даже Украина.

А вот с Грузией интересно. Мы все заметили, насколько сдержанно и осторожно ведут себя власти этой страны в последнее время. Они всячески уклоняются от втягивания в конфликт с Россией, ограничивают возможности влияния западных стран через финансирование неправительственных организаций, не хотят распространения «западных ценностей», под видом которых продвигают пропаганду извращений.

А недавно неформальный лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о том, что Грузия должна извиниться перед осетинами за события августа 2008 года, когда режим Саакашвили напал на Южную Осетию. Более того, виновные в этом, по мнению Иванишвили, должны быть обязательно наказаны.

Как видим, в Грузии происходит постепенное отрезвление, приходит понимание того, что ни в какой Евросоюз они не попадут, что для НАТО и США они всего лишь инструмент для борьбы с Россией. А евразийские форматы интеграции, такие как СНГ, ЕАЭС, могут быть для них гораздо более выгодными.