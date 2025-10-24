«Главный композитор Советского Союза» – певец Андрей Усанов вспомнил, каким был Игорь Лученок

Творчество Игоря Лученка – это золотой фонд белорусской культуры. Его песни пела вся страна, они стали символами эпохи. Как рождались эти хиты? Каким был их автор в повседневной жизни? И почему его музыка до сих пор находит отклик у слушателей в разных уголках мира? Об этом расскажет человек, который знал композитора лично.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Усанов, певец.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Ваше сотрудничество с Игорем Михайловичем началось еще в «Песнярах». Вы помните эту встречу? Каким он вам тогда показался? Что вы запомнили?
Андрей Усанов, певец:
Мой творческий путь вообще начинался с песни Игоря Михайловича «Спадчына» на стихи Янки Купалы, я помню, 2008 год, на 23 февраля выступали во Дворце Республики. Это мое первое вступление на сцене. Игорь Михайлович был в зале, как бы отметил меня: молодец. Он был такой немногословный всегда. Это первое знакомство. Потом мы уже много раз ездили с ним и представляли его на разных сценах. Он мне не раз аккомпанировал песни, в том числе «Спадчыну», сидя за роялем. Однажды даже ездили на съезд народных артистов Советского Союза. Не помню, в каком городе, мы представляли его песни коллективом.
Он был главным композитором Советского Союза, его часто называли комсомольским композитором на те времена. Но на данный момент у нас осталась классика, которую мы знаем и любим, белорусская классика, то, что он написал с любовью.
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