«Главный композитор Советского Союза» – певец Андрей Усанов вспомнил, каким был Игорь Лученок

Творчество Игоря Лученка – это золотой фонд белорусской культуры. Его песни пела вся страна, они стали символами эпохи. Как рождались эти хиты? Каким был их автор в повседневной жизни? И почему его музыка до сих пор находит отклик у слушателей в разных уголках мира? Об этом расскажет человек, который знал композитора лично.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Усанов, певец.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Ваше сотрудничество с Игорем Михайловичем началось еще в «Песнярах». Вы помните эту встречу? Каким он вам тогда показался? Что вы запомнили?