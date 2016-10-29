Инвестиции и технологии: какие перспективы у Беларуси в сотрудничестве с Катаром?

Новости Беларуси. Президент Беларуси 29 октября направился с визитом в страны Ближневосточного региона. Несколько часов назад борт номер один приземлился в Катаре.

Там Александр Лукашенко встретится с Эмиром страны шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Планируется подписание ряда международных документов. Помимо этого, Беларусь рассчитывает принять активное участие в инфраструктурных проектах, которые сейчас активно реализует Катар.

После Президент Беларуси направится в Объединенные Арабские Эмираты. Можно отметить, что ближневосточный регион для Беларуси представляется достаточно перспективным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жемчужина Персидского залива – ее сложно сходу отыскать на карте. По площади Катар занимает лишь 158 место в мире. К примеру, на территории Беларуси могло б разместиться 20 таких государств. Маленькая, но весьма удаленькая: одна из богатейших стран мира.

Катар – мировой лидер по ВВП на душу населения и один из крупнейших экспортеров газа и нефти.

Вадим Боровик, политолог:

Это страна, которая имеет достаточно высокие инвестиционные возможности. Страны во всем мире борются за то, чтобы получить катарские инвестиции.

Пример катарских инвестиций – на столичном проспекте Победителей. Гостинично-спортивный комплекс с воздуха напоминает парящего сокола. Это птица – символ Катара.

Стоимость проекта – примерно 160 миллионов долларов.

Кстати, впервые идея строительства этого комплекса возникла в 2001, во время визита Александра Лукашенко в эту страну.

Нынешняя поездка Главы государства в Катар третья.

Борт номер один сегодня приземлился в международном аэропорту в Дохе. С визитом в Беларуси нынешний монарх Катара был дважды. А Александр Лукашенко давал интервью катарскому телевидению «Аль-Джазира». Если тогда арабский мир только присматривался к Беларуси, то сейчас речь идет о равноправном партнерстве.

На этот раз лидеры двух стран намерены подписать ряд совместных соглашений: в сфере здравоохранения, образования, молодежной политики.

Пока товарооборот между нашими странами порядка 20 миллионов долларов.

Для наращивания торгово-экономического сотрудничества направлений достаточно. Катарский покупатель избалован и, тем не менее, белорусским товарам удается попадать на арабские прилавки.

Роман Головченко, посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах и Государстве Катар по совместительству:

Мы можем гордиться тем, что мы видим на полках катарских магазинов белорусские продукты питания. Белорусские строительные материалы поставляются в Катар для отделки самых роскошных зданий. Это и керамическая плитка, и другие виды отделочных материалов: паркет, дерево.

Не исключено, что совсем скоро по барханам аравийской пустыни начнут колесить наши БелАЗы. А МАЗы могут пригодиться в строительстве.

Вся Доха сейчас – огромная стройка. Столица эмирата готовится через 5 лет принять Чемпионат мира по футболу. В целом же, ближневосточный регион для Беларуси становится все ближе, и это несмотря на географическую удаленность.

Динамика наших отношений, как температура в Аравии – неизменно положительная, плюсовая. Как и с Объединенными Арабскими Эмиратами, впрочем. Туда Президент Беларуси направится сразу после завершения официального визита в Катар.

Сергей Кизима, политолог:

Они понимают, что зависеть от нефти и газа в XXI веке – это сомнительное удовольствие, это вещь опасная. Они создают новые сектора экономики, покупают и изобретаю современные технологии. Возникает ситуация, когда у них есть интерес в новых технологиях и много денег, а у нас есть интересные разработки в сфере новых технологий. Тут вполне может образоваться связка из их денег и наших технологий.

Машиностроение, биотехнологии, сфера IT – белорусам уже не нужно доказывать миру свою состоятельность. Было бы странно, если бы это не видели арабские шейхи – люди знающие, как с умом тратить деньги.

В 2015 году объем эмиратских инвестиций в Беларусь составил лишь 30 миллионов долларов:

с учетом нашего потенциала, это непропорционально мало. Возможности Беларуси, помноженные на нефтяные миллиарды аравийских монархий, – чем не формула успеха?