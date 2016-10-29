Александр Лукашенко вылетел в Катар с дипломатическим визитом 29 октября

Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с визитом в страны Ближневосточного региона. Борт номер один из Национального аэропорта «Минск» 29 октября вылетел в Катар.

Во время официального визита Александр Лукашенко встретится с Эмиром страны шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Планируется подписание ряда международных документов.

В их числе меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству министерств финансов двух стран.

Заключат соглашение в области здравоохранения профильные министерства. Будет сделан шаг в области академического и научного сотрудничества между Белорусским государственным медицинским университетом и Университетом Катара. Не останется без внимания сфера молодежной политики.

Общие интересы найдут Банк развития Беларуси и Банк развития Катара.

В готовых к подписанию документах закладывается конкретный механизм, который позволит выйти на прямые договоренности и реализацию проектов.

Вадим Боровик, политолог:

Катар – это крупнейший в регионе владелец газовых месторождений. Это страна, которая имеет достаточно высокие инвестиционные возможности. Страны во всем мире борются за то, чтобы получить катарские инвестиции.

Отметим, что Катар является одним из самых крупных инвесторов в экономику Беларуси среди арабских государств Ближнего Востока.

В Минске уже реализован проект в сфере гостиничного бизнеса. В проработке – сотрудничество как в реальном секторе экономики, так и в сферах развлечений, туризма и здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.