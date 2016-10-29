Барьеры в торговле, отсутствие общих рынков энергоносителей: Президент Беларуси озвучил проблемы развития ЕАЭС

Польша – сосед и серьезное государство в Восточной Европе, но Россию и страны СНГ Польша не заменит. Не потому, что нефтью и газом не богата. Или не только поэтому. Россия и страны Евразийского экономического союза, крупнейшие государства СНГ – это главный рынок для товаров из Беларуси. Не все так гладко, трения тоже возникают, каждый участник экономического пространства защищает своих производителей. Но пора уже научиться договариваться и понимать цели интеграции, которая ведется столько лет – примерно так высказался Президент Лукашенко на встрече с руководителями правительственных организаций ЕАЭС и СНГ, которая вчера состоялась в Минске.

11 стран объединили усилия в рамках СНГ четверть века назад. 5 из них не так давно решились на более углубленную интеграцию – ЕАЭС. Сообща государства-участники ищут механизм управления большим интеграционным судном. Идти под полными парусами пока мешают и технические барьеры во взаимной торговле, и отсутствие единых рынков, тех же энергоресурсов. Темпы интеграции периодически критикуют, бизнес высказывает нетерпение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кризисы и различного рода неурядицы и столкновения сближать должны настоящих друзей, настоящих братьев. А мы все-таки вышли из одной шинели. Мы определили четкие сроки реализации достигнутых договоренностей в рамках ЕАЭС. И эти решения, как бы ни было сложно, нужно выполнять. Если мы не будем выполнять договоренности, которые мы выстрадали, это не так просто было договориться, перспектив не будет ни у какого союза.

Пока ситуация не самая радужная. На многих направлениях отмечено значительное отставание. Типичный пример – устранение изъятий, барьеров и ограничений в торговле, которых насчитывается несколько сотен. Необходимо урегулировать вопросы функционирования Евразийского экономического союза в условиях применения одним из государств-членов односторонних мер защиты рынка в отношении третьих стран. Нам нужен четкий механизм взаимодействия в таких ситуациях, в первую очередь для того, чтобы на ровном месте не возникали трения между участниками Союза. Беларусь регулярно ставит вопрос о проведении согласованной промышленной политики. Теоретически с этой идеей согласны все, но практической реализации, к сожалению, нет.

Нас не устраивают отдаленные сроки создания общих рынков энергоносителей, а также либерализации выполнения перевозчиками одного государства перевозок между пунктами, расположенными на территории другого государства. Даже если условно определены сроки создания единых рынков, не следует ждать до последнего с их запуском. Если 2019, 2025 год по отдельным параметрам – это не значит, что в 2019, 2025 году надо это сделать. Тем более ситуация в мире нас подталкивает к более быстрым темпам по всем направлениям.

Любая интеграция, особенно с таким стажем, как у СНГ, требует модернизации, постоянного обновления и совершенствования. Без них сегодня никуда ни в промышленности, ни в экономике, ни в государственных объединениях.

Александр Лукашенко:

Сегодня, образно говоря, надо подчистить все, убрать лишнее. Оставить только то, что работает, исходя вот из этой концепции. В основе каждого нового решения должна лежать экономическая целесообразность и финансовая окупаемость. В последние годы мы постоянно испытываем проблемы с полнотой формирования бюджета органов СНГ. Считаю, что одной из причин этого является отсутствие так называемых инновационных идей и ярких результатов в сферах взаимодействия Содружества.

Нужны амбициозные задачи. Необходимы общие точки экономического роста. Наши ученые в качестве одного из факторов развития научно-технического и инновационного потенциала стран Содружества видят сотрудничество в исследовании и использовании космоса в мирных целях. Базисом такого взаимодействия мог бы стать крупный совместный космический проект.

Для того, чтобы обсудить ворох, прежде всего, экономических вопросов и собираются главы правительств. Не в первый раз Минск стал площадкой международных дискуссий. Не преминули воспользоваться этим участники и для того, чтобы обсудить двусторонние отношения. Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Азербайджана Ягубом Эюбовым.

Состоялась беседа и с главой российского правительства Дмитрием Медведевым. Системная работа экспертных групп в контексте любых отношений, само собой, продолжается постоянно, но вот такие личные контакты, встречи на высоком уровне, как правило, становятся весьма ощутимым импульсом дальнейшего развития.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь