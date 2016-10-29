Катар – жемчужина Персидского залива: Александр Лукашенко с официальным визитом посещает Ближний Восток

Начнем с главного события сегодняшнего дня. Президент Беларуси отправился с визитом в Ближневосточный регион. Посетит две страны – Катар и Обьединенные Арабские Эмираты. В Катар глава государства прибывает уже в третий раз. Это страна с древней историей. Еще до нашей эры жители эти мест посредничали в торговле Древнего Рима и Древней Греции с Индией. Так что экономический язык тут хорошо понимают. Еще одно важное обстоятельство: Катар – крупная нефтегазодобывающая страна, как и Арабские Эмираты, впрочем. И Беларусь, конечно же, это интересует.

От Минска до столицы Катара города Доха почти четыре тысячи километров. Нас разделяет Черное море, Персидский залив и почти десяток стран. Но общего с этой страной у Синеокой с гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Первая деталь, которая бросается в глаза – несмотря на внушительное расстояние, здесь не нужно переводить часы. Время в Минске и Дохе совпадает. Так же как совпадает и желание двух стран развивать сотрудничество.

Катар нередко называют жемчужной Персидского залива. Будто бы подчеркивая: маленькая страна (населения здесь примерно, как в одном только Минске) – как драгоценный камень среди пустыни. Богатейшая страна планеты. Гигантские запасы нефти и природного газа вывели это ближневосточное государство в лидеры абсолютно всех известных финансовых рейтингов. Любопытный нюанс: до середины XVII века эмирата не было на европейских картах. Но сегодня это маленькое, но очень влиятельное государство – сильный игрок на мировым рынке энергоресурсов.

Алексей Беляев, политолог:

Катар – одна из стран-членов ОПЕК. Обладает значительными запасами и газа, и нефти, и активно занимается экспортом этих продуктов. Они могут представлять определенную альтернативу в случае недопоставок из Российской Федерации, например. С другой стороны, у нас недооценено в какой-то степени взаимоотношение с Катаром. Они нуждаются в очень большом спектре товаров. В поставке отделочных материалов, природного камня, дерева, которым богата Республика Беларусь. Мебель, какие-то изделия из дерева, безусловно, будут пользоваться большим спросом.

В унисон идут не только белорусско-катарские часы, в одном темпе движутся и стрелки социально-экономического развития. Главными национальными приоритетами эмират считает здравоохранение и социальное обеспечение. Не менее пристальное внимание уделяется развитию спорта и физической культуре. Образование – еще один приоритет. Все жители должны иметь к нему равный доступ. Точек соприкосновения для нашей крепкой дружбы более чем достаточно.

Роман Головченко, посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и Государстве Катар по совместительству:

Мы можем гордиться тем, что мы видим на полках катарских магазинов белорусские продукты питания. Белорусские строительные материалы поставляются в Катар для отделки самых роскошных зданий. Это и керамическая плитка, и другие виды отделочных материалов: паркет, дерево. Кстати, Банк развития вышел на подписание соответствующей договоренности с Катарским банком развития, который предоставляет кредитные ресурсы на очень выгодных условиях для реализации проектов, направленных на развитие.

Эту страну в рамках официального визита Александр Лукашенко посещает уже в третий раз. И каждый раз интерес к визиту нашего Президента накаляет и без того жаркий воздух Катара. В 2007 Президент дал интервью ведущему телеканалу. А в 2011 встреча белорусского лидера с катарским миром прошла почти в семейной обстановке. Правда, большинство моментов общения так и осталось за закрытыми дверями Дворца эмира. Шейх не любит публичности и редко появляется перед камерами. Но это не помешало обсуждать перспективы сотрудничества ведущим СМИ региона.

Кроме взаимных интересов, которые лежат на поверхности – сотрудничество в сфере энергоресурсов – четко просматриваются и более масштабные и амбициозные проекты. Например, Беларусь готова создать на территории Катара сборочные производства с перспективой поставок в страны региона. Неисчерпаем и инвестиционный потенциал. Первая арабская ласточка на белорусской земле – строительство в Минке гостинично-спортивного комплекса стоимостью более 200 миллионов долларов.

Александр Кондрашонок, эксперт-аналитик:

На мой взгляд. Эта страна может быть привлекательна для Беларуси и привлекательна сейчас прежде всего в области инвестиционного сотрудничества. Есть иные проекты в области туризма, которые на сегодняшний день прорабатываются. Также страна интересна с точки зрения организации совместных производств. Катар – один из лидеров в Персидском заливе и Северной Африке по производству удобрений. Наша страна славится калийными удобрениями. Возможна организация совместных производств для выхода на общие рынки.

Из столицы Катара борт № 1 направится в Абу-Даби, которое возникло в пустыне словно мираж. Практически на глазах вместо шатров выросли небоскребы. Это союз семи небольших государств. Каждый из них имеет своих правителей – шейхов и собственную казну. Благосостояние зависит от экономической мощи и, естественно, от запасов нефти. Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах обеспокоены диверсификацией экономики, которая слишком сильно зависит от черного золота. Потому арабы и заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью.

Алексей Дермонт, политолог:

У нас есть, во-первых, серьезная промышленность машиностроения, во-вторых, развивается ІТ-сектор, в третьих, даже в прикладных отраслях, типа деревообработки, у нас серьезные школы. У них постоянная потребность в привлечении европейских технологий. Мы просто этим всем владеем сейчас.

В странах Востока для успешного ведения бизнеса личные контакты имеют едва ли не ключевое значение. Потому новые проекты и расширение торгово-экономического сотрудничества с шейхами Александр Лукашенко обсуждает лично. При этом очевидно: даже при близких отношениях, правители вряд ли бы согласились вкладывать деньги в проекты, которые не приносили бы прибыли. Беларусь в этом плане – партнер надежный и проверенный.

Главной темой предстоящего разговора на самом высоком уровне, естественно станет экономика. Впрочем, потенциал велик. Сельское хозяйство, промышленность, образование, авиация – это далеко не полный перечень сфер, которые могут вписать новую главу в отношения между двумя странами. К слову, буквально недавно Беларусь и Арабские Эмираты заключили договор о сотрудничестве в агропромышленном комплексе. Небезынтересны и перспективы военно-технического взаимодействия.

Алексей Беляев:

У нас на сегодняшний день в связи с последними разработками, в частности, наши ракетные системы, тот же «Полонез», возможности наших тягачей на базе МАЗа – это все может быть востребовано, учитывая сложную ситуацию в Персидском заливе. Заставляет думать о повышении своей обороноспособности.

Для арабских поэтов древности жемчуг был слезами луны. Современные нефтяные реалии существенно изменили жизнь арабского мира и стали жемчужинами будущего. Соединив эмиратские капиталы с белорусскими знаниями и опытом, можно создать уникальное, поистине жемчужное ожерелье взаимовыгодного сотрудничества.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь