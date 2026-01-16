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Новости по тегу #Беларусь-Катар

В Совете Республики состоялась встреча с временным поверенным в делах Катара в Беларуси
16 января 2026 14:05

В Совете Республики состоялась встреча с временным поверенным в делах Катара в Беларуси

В Дохе состоялись переговоры глав оборонных ведомств Беларуси и Катара
23 апреля 2025 08:39

В Дохе состоялись переговоры глав оборонных ведомств Беларуси и Катара

Беларусь и Катар активизируют партнёрство – что обсуждали во время визита белорусской делегации
23 февраля 2025 17:15

Беларусь и Катар активизируют партнёрство – что обсуждали во время визита белорусской делегации

В планах – перезапустить отношения. Беларусь и Катар обсудили новые направления сотрудничества
23 февраля 2025 13:39

В планах – перезапустить отношения. Беларусь и Катар обсудили новые направления сотрудничества

Беларусь и Катар подписали меморандум о сотрудничестве в сфере молодёжи
23 февраля 2025 11:32

Беларусь и Катар подписали меморандум о сотрудничестве в сфере молодёжи

Премьер-министр Беларуси в Катаре! Как будем развивать отношения с одной из самых богатых стран мира?
22 февраля 2025 16:54

Премьер-министр Беларуси в Катаре! Как будем развивать отношения с одной из самых богатых стран мира?

Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Катар
22 февраля 2025 13:34

Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Катар

Белорусская делегация направилась в Катар – чем будет наполнен официальный визит?
22 февраля 2025 10:34

Белорусская делегация направилась в Катар – чем будет наполнен официальный визит?

Эмир Катара поздравил Лукашенко с победой на выборах
10 февраля 2025 08:10

Эмир Катара поздравил Лукашенко с победой на выборах

Лукашенко пригласил Эмира Катара посетить Беларусь в 2025 году
18 декабря 2024 08:01

Лукашенко пригласил Эмира Катара посетить Беларусь в 2025 году

Лукашенко поздравил руководство и народ Катара с национальным днём
18 декабря 2023 08:22

Лукашенко поздравил руководство и народ Катара с национальным днём

Алексей Малафей: в Катаре очень заинтересованы в белорусских продуктах питания
24 июля 2023 11:54

Алексей Малафей: в Катаре очень заинтересованы в белорусских продуктах питания