Новости по тегу #Беларусь-Катар

Символично, что именно в этот день – 16 января – ровно 30 лет назад – был подписан протокол об установлении дипломатических отношений между странами. За эти годы Беларуси и Катару удалось выстроить поистине дружеские и доверительные отношения.
Главы оборонных ведомств в торжественной обстановке подписали протокол, который подтвердит намерения стран укреплять двустороннее военное сотрудничество.
МАЗ с легкостью преодолевает песчаную местность. Надежный двигатель, прочное шасси и система подвески – его преимущества.
Беларусь предлагает проекты в сфере строительства, энергетики, информационных и телекоммуникационных технологий, зеленого транспорта и деревообработке.
На повестке совместные проекты в сфере строительства, энергетики, информационных и телекоммуникационных технологий.
Беларусь и Катар намерены укреплять сотрудничество. Сегодня в аэропорту Дохи приземлился правительственный борт. В ходе визита партнеры планируют открыть новые горизонты взаимодействия.
В повестке – расширение торгово-экономического сотрудничества и обсуждение перспективных направлений взаимовыгодного партнерства.
Основной день переговоров – завтра. Намечена встреча главы белорусского правительства с премьер-министром – министром иностранных дел Катара. В целом программа визита насыщенная, обсудить есть что. Беларусь и Катар сотрудничают не одно десятилетие.
Он пожелал главе белорусского государства благополучия и успеха, а нашей стране – дальнейшего процветания и развития.
Между Беларусью и Катаром сложились отношения настоящей дружбы и доверия. Это подчеркнул Александр Лукашенко, поздравляя с Национальным днем руководство дружественного государства.
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