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Посол Беларуси в Катаре: «Белорусские стройматериалы поставляются для отделки самых роскошных зданий»

29 октября 2016 13:56
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Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с визитом в страны Ближневосточного региона. Борт номер один из Национального аэропорта «Минск» 29 октября вылетел в Катар.

Во время официального визита Александр Лукашенко встретится с Эмиром страны шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Планируется подписание ряда международных документов. Они касаются углубления сотрудничества в финансовой сфере, медицине и молодёжной политике.

Беларусь рассчитывает принять активное участие в инфраструктурных проектах, которые реализуются в Катаре.

Строительство сейчас ведется по всей столице – Дохе. Во многом это связано с приближающимся чемпионатом мира по футболу (Катар будет принимать его в 2022 году).

Роман Головченко, посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и Государстве Катар по совместительству:

Мы можем гордиться тем, что мы видим на полках катарских магазинов белорусские продукты питания.

Белорусские строительные материалы поставляются в Катар для отделки самых роскошных зданий. Это и керамическая плитка, и другие виды отделочных материалов: паркет, дерево.

Отметим, что Катар является одним из самых крупных инвесторов в экономику Беларуси среди арабских государств Ближнего Востока. В Минске уже реализован проект в сфере гостиничного бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В проработке сотрудничество как в реальном секторе экономики, так и в сферах развлечений, туризма и здравоохранения.

Узнать больше вы сможете здесь.

# Роман Головченко # Беларусь-Катар

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