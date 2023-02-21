Илья Бегун: у поляков в крови манипуляция политикой, реваншистские настроения и попытка отомстить Германии

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Илья Бегун, политический аналитик. Юлия Бешанова, ведущая:

Илья, насколько эти ответные шаги болезненны для Польши?

Илья Бегун, политический аналитик:

Польша вообще не этим вопросом занимается. Я согласен по вопросу, что это лоббирование интересов бизнеса в первую очередь, а не граждан Польши. Юлия Бешанова:

То есть устраняют конкурентов? «Рушится взаимодействие между людьми». Чем может обернуться закрытие пунктов пропуска для самих же поляков? Читайте далее.

Илья Бегун:

В некотором роде, но объясню. Здесь более интересно, если посмотреть на структуру их экспорта. У поляков практически четверть экспорта – это оборудование для ядерных установок, электроника, еще сверху, процентов около десяти экспорта, это различные самоходные установки, автомобили – то есть это промышленная техника. А кто у них основной покупатель? Германия. Это та Германия, от которой они сейчас требуют, по-моему, 1,3 миллиарда евро репараций за Вторую мировую. То есть они сейчас закрываются, устраняя лишних конкурентов, создавая искусственную ситуацию переизбытка производства продукции, хотя на наши регионы около 5-6 % приходилось их экспорта. Но они создают условия этого переизбытка, чтобы пробить увеличение квот своей продукции на европейском рынке, еще больше завязать на себя Германию. А чем более критичен сейчас момент перестройки, как они кричали, энергоперехода. Правда, он у них не получается. И они все равно возобновляют старую, традиционную энергетику – это атомные электростанции, угольная промышленность. А поляки это оборудование умеют производить. Они на себя сейчас завяжут контракты и дальше смогут манипулировать. У поляков это в крови – манипуляция политикой, реваншистские настроения и определенная попытка отместки Германии по надуманным своим причинам. Но давление на Германию – чтобы занять в Европе доминирующую позицию.

Юлия Бешанова:

Не много ли на себя берут, учитывая их геополитическую ситуацию? Илья Бегун:

Так они же хотят крупнейшую армию в Европе создать. Опять же, в пику с Германией. У Германии те же заявления были. У них вот это: воспряла Речь Посполитая, расправила крылья, раздалось «ко-ко-ко». Украина – это свое направление, в данном про национальную безопасность не может идти разговора с одной стороны, когда у них единое пространство таможенное. Юлия Бешанова:

А с чего вообще принято такое решение? Илья Бегун:

Какая здесь национальная безопасность? Через Литву можно заехать.

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я поддержу полностью Илью относительно того, что это экономические интересы. Ведь, по сравнению с 2021 годом, экспорт в Беларусь вырос. Он составляет, по-моему, 1,7 миллиарда евро, по оценкам самих поляков. Он вырос по сравнению с 2021 годом, то есть рычаги блокировки экономической составляющей не работают. Бизнес нашел просто-напросто логистические пути – бизнес сам находит способы взаимодействия. В данном случае они хотят, наверное, этот поток остановить. И если не сработали такие просительные методы уговора прекратить, то такой жесткий метод, когда блокируются погранпереходы. Юлия Бешанова:

Эта надолго игра? Надолго они это сделали?