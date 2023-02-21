Лукашенко – Бжания: «Почему руководство Грузии так остро реагирует на наши встречи?»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, что мы всегда были заинтересованы в сотрудничестве с республикой. Я об этом говорил во время посещения вашей прекрасной страны. Не покидала меня одна мысль только: почему руководство Грузии так остро реагирует на наши встречи. Неужели между людьми, между народами не может быть нормальных, теплых дружеских отношений? Может быть, эти, как я тогда говорил, отношения и послужат миру и дружбе между абхазским и грузинским народами. Мы ведь с вами никогда не планировали никаких акций в отношении Тбилиси.

Я наблюдаю за ситуацией, которая развивается в Грузии. Например, с бывшим Президентом Михаилом Саакашвили. Как-то это не очень выглядит прилично с точки зрения того, что это был Президент все-таки. Поэтому доходить до такой степени, как это складывается сейчас, просто неприлично. Но к чему это говорю: мы же не давали никаких оценок, мы не вмешивались в эту ситуацию и другие. Мы очень хорошие отношения поддерживали и поддерживаем, насколько это возможно, с Тбилиси. Почему они так реагируют остро на это. Это так, между прочим, а сегодняшняя наша встреча по-человечески очень важна. Наши отношения должны развиваться. Абхазский народ уважает белорусов. Про Беларусь так и говорить нечего. У нас есть на чем выстраивать фундамент наших отношений.

Таксама падчас сустрэчы прагучала тэма развіцця турыстычнага патэнцыялу. Ва ўмовах абмежаванняў гэта добры варыянт для вандровак беларусаў у сапраўдныя субтропікі.