«Шведов бес попутал, ибо их власти официально разрешили сжечь Коран». Какие разногласия могут возникнуть у Швеции и Финляндии?

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Скуки ради я как-то заглянул на официальный сайт шведского правительства. Чего-то более смешного я давненько не читал. А главное, сразу возникло ощущение, выражаемое вопросом: «Куда я попал?». Примерно такое же раздвоение испытываешь, садясь за руль Volvo, нельзя понять: это автомобиль или магазин мебели IKEA?

Смешивать табуретку с лимузином, очевидно, это вообще свойственно шведам. Но я, несмотря на всю их нордическую медлительность, всегда ожидал от них какого-то подвоха. И вот почему… Согласитесь, люди придумавшие и легализовавшие в строгой лютеранской стране «шведскую семью» должны время от времени выкидывать какие-то «комики». Что вполне логично, ведь надо же им хоть иногда с помощью какой-нибудь бесовщины сбрасывать с себя накопленный веками стресс.

Шведско-финская семья распалась – подробности здесь.

При этом они (если судить по упомянутому сайту и не только) абсолютно убеждены, что они-то и есть правильные и чуть ли не праведные люди. Только такие на полном серьезе могли написать целый раздел «Как работает шведская демократия», и поместить под ним такие примеры ее «работы». Два последних референдума в Швеции. 1994 год: вступление в Евросоюз, результат – да. 2003 год: введение в обращение единой европейской валюты, результат – нет. Не кажется ли вам, что шведы малость нелогичны?