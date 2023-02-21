Президент Абхазии в Минске: контакты с Беларусью для нас очень важны

Навіны Беларусі. У няпросты час і Тбілісі, і Мінск, і Сухумі павінны быць бліжэй. Пра гэта заявіў Аляксандр Лукашэнка пад час сустрэчы з прэзідэнтам Абхазіі. Аслан Бжанія зараз знаходзіцца з візітам у нашай краіне, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Аслан Бжанія, прэзідэнт Абхазіі:

Мы во многом благодаря усилиям западных государств находились долгое время в изоляции. И благодаря России у нас идут процессы деизоляции. И контакты с Беларусью в этом смысле очень важны. Мы хотим, чтобы наши отношения складывались добрососедски, хорошие. Акцент был сделан на экономическое взаимодействие. Мы договорились по ряду вопросов, создан торговый дом. В рамках его работы есть возможность поставлять абхазскую продукцию на территорию Беларуси и наоборот.