Прямой эфир

Президент Абхазии в Минске: контакты с Беларусью для нас очень важны

21 февраля 2023 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. У няпросты час і Тбілісі, і Мінск, і Сухумі павінны быць бліжэй. Пра гэта заявіў Аляксандр Лукашэнка пад час сустрэчы з прэзідэнтам Абхазіі. Аслан Бжанія зараз знаходзіцца з візітам у нашай краіне, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.  

Президент Абхазии в Минске: контакты с Беларусью для нас очень важны-1

Аслан Бжанія, прэзідэнт Абхазіі:  
Мы во многом благодаря усилиям западных государств находились долгое время в изоляции. И благодаря России у нас идут процессы деизоляции. И контакты с Беларусью в этом смысле очень важны. Мы хотим, чтобы наши отношения складывались добрососедски, хорошие. Акцент был сделан на экономическое взаимодействие. Мы договорились по ряду вопросов, создан торговый дом. В рамках его работы есть возможность поставлять абхазскую продукцию на территорию Беларуси и наоборот.  

Лукашенко – Бжания: «Почему руководство Грузии так остро реагирует на наши встречи?»  

Президент Абхазии в Минске: контакты с Беларусью для нас очень важны-4

Цягам бліжэйшых дзён візіт Аслана Бжанія працягнецца, але ўжо ёсць шэраг дамоўленнасцей. Напрыклад, па лініі ПВТ вырашылі сумесна павышаць кваліфікацыю спецыялістаў.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Аслан Бжания # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко – Бжания: «Почему руководство Грузии так остро реагирует на наши встречи?»
21 февраля 2023 11:18

Лукашенко – Бжания: «Почему руководство Грузии так остро реагирует на наши встречи?»

«Шведов бес попутал, ибо их власти официально разрешили сжечь Коран». Какие разногласия могут возникнуть у Швеции и Финляндии?
20 февраля 2023 08:05

«Шведов бес попутал, ибо их власти официально разрешили сжечь Коран». Какие разногласия могут возникнуть у Швеции и Финляндии?

Что значит визит Петера Сийярто в Минск? Поговорили с лидером компартии Венгрии Дьюлой Тюрмер
19 февраля 2023 19:03

Что значит визит Петера Сийярто в Минск? Поговорили с лидером компартии Венгрии Дьюлой Тюрмер