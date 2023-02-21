Президент Абхазии в Минске: контакты с Беларусью для нас очень важны
Навіны Беларусі. У няпросты час і Тбілісі, і Мінск, і Сухумі павінны быць бліжэй. Пра гэта заявіў Аляксандр Лукашэнка пад час сустрэчы з прэзідэнтам Абхазіі. Аслан Бжанія зараз знаходзіцца з візітам у нашай краіне, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Аслан Бжанія, прэзідэнт Абхазіі:
Мы во многом благодаря усилиям западных государств находились долгое время в изоляции. И благодаря России у нас идут процессы деизоляции. И контакты с Беларусью в этом смысле очень важны. Мы хотим, чтобы наши отношения складывались добрососедски, хорошие. Акцент был сделан на экономическое взаимодействие. Мы договорились по ряду вопросов, создан торговый дом. В рамках его работы есть возможность поставлять абхазскую продукцию на территорию Беларуси и наоборот.
Лукашенко – Бжания: «Почему руководство Грузии так остро реагирует на наши встречи?»
Цягам бліжэйшых дзён візіт Аслана Бжанія працягнецца, але ўжо ёсць шэраг дамоўленнасцей. Напрыклад, па лініі ПВТ вырашылі сумесна павышаць кваліфікацыю спецыялістаў.
Подписывайтесь на нас в Telegram!