III Форум регионов Беларуси и России: когда в острых вопросах поставлены точки, а в предложениях – запятые

Новости Беларуси. К форуму регионов Беларуси и России. Эта, нужно сказать, весьма успешная союзная площадка на неделе открылась уже в третий раз. Событие, конечно, важнейшее политически. Но в повседневной жизни куда заметнее другие вещи: в холодильниках россиян нет-нет да и найдется палка белорусской колбасы, а жители, предположим, Витебска могут, ни разу не притормозив, доехать до Смоленска. А все потому, что уровень взаимопроникновения экономик, или, как принято говорить, интеграции Беларуси и России в мировой геополитике – явление совершенно уникальное. И дело здесь не только в воле политических элит, но и в элементарно человеческих отношениях губернаторов, бизнесменов и производственников по обе стороны весьма условной белорусско-российской границы.

На неделе некоронованная столица белорусского рода Радзивиллов стала временной столицей для Форума регионов. Белорусы решили: коль Форум регионов, значит встречаться надо и за столичными пределами, тем более показать есть что, к тому же нынешняя межгосударственная планерка посвящена гуманитарным вопросам.

Алла Манилова, заместитель министра культуры Российской Федерации:

Масштабную часть нашего сотрудничества, конечно, нужно расширять. И здесь нет никакого предела, потому что у нас нет языкового барьера, а нас абсолютная духовная близость, наших народов и наших людей, мы говорим на одном языке во всех смыслах этого слова.

Губернатор сибирского региона ожидал теплый прием, но даже представить не мог, что он окажется настолько горячим, поэтому на Форум женскую часть делегации привез в национальной форме – соболиных мехах и шапках.

Виктор Зимин, председатель Правительства Республики Хакасия Российской Федерации:

Я сейчас чуть-чуть волнуюсь, но скажу другое. Вчера так почувствовал улетая из Москвы, и прилетев сюда, еще больше: прямо домой приехал. Домой. Искреннее тепло, не надуманное, не статусность. Вот это тепло вызывает желание встречаться, дружить, любить.

Градус дружеских отношений к Беларуси заметно вырос после лесных пожаров в Хакасии.

Виктор Зимин, председатель Правительства Республики Хакасия Российской Федерации:

У нас тогда почти 6,5 тысяч человек остались без крова. Очень важным подспорьем для многих стала мебель, бытовая техника и другая продукция, которую направила братская Республика Беларусь. Огромное спасибо Президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко и всему белорусскому народу за эту поддержку.

Российские сенаторы, восхищаясь архитектурой райцентра, учились на белорусский манер выговаривать НЯсвиж, НясвИж, а от наших пейзажей растаяла «железная леди» российского Парламента. Предложение Валентины Матвиенко – развивать единый рынок туризма.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Было бы правильно, если бы мы пришли пошагово к созданию единого визового пространства. Альтернативы этому нет. Это позволит нам более активно развивать туристическую отрасль и Беларуси, и России. Это позволит нам предлагать единые туристические продукты, привлекать в наши страны зарубежных гостей.

Впрочем, и без этого соглашения россияне уже давно и с удовольствием открывают для себя путеводители по Беларуси. Наши здравницы для соседей стали настоящими мекками курортного отдыха.

Дмитрий Костенников, статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения Российской Федерации:

Нам есть, что посмотреть в Беларуси в рамках организации санаторно-курортного дела, в подходах организации медицинского туризма и привлечения граждан других государств в свою систему здравоохранения.

Врачебный десант интересует белорусский опыт снижения детской смертности. У нас этот показатель практически сведен к нулю.

Пока в этой лаборатории со скоростью звука испытывают свои исследования для внеземных проектов, в залах для переговоров вполне приземлено обсуждали, как поддать газку в научном сотрудничестве.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Договорились о создании Института космических исследований, совместного института. Россия очень продвинутая страна, это мировая страна в области космоса. Мы тоже создали у себя и агентство космических исследований, и отрасль формируем.

Ключ в космос у белорусских ученых на 32. Этот плазматрон – «хэнд-мэй». Таких аппаратов в мире не больше пяти. И каждый со своими особенностями. На этом испытывают плазменное покрытие для летательных аппаратов, капсул и спутников.

Валентин Асташинский, заместитель директора по научной работе Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси:

Мы не догоняем мировые достижения, а сами определяем этот уровень, в том числе и в физике плазмы. И надо сказать, что практически все космические аппараты в последние десятилетия, которые запускались в России, теплозащитное покрытие этих аппаратов были исследованы у нас.

О новых взлетах сотрудничества в разных областях с белорусами договариваются представители из 40 областей России. Причем соглашения подписывают во время пленарного заседания, а портфели и папки предложений раскрывают друг перед другом во время перерыва.

Константин Сумар, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Идет обмен мнениями. Даже если не в этом зале, так в кулуарах встречаемся с новыми знакомыми, обговариваем, над чем работать.

Столичный градоначальники Сабянин и Шорец, губернаторы самых западных областей Беларуси и России, Брестской и Калининградской, держатся вместе. И видно, что вовсе не по протоколу. А это лучшее подтверждение обоюдного интереса. Регионы между собой сотрудничают, а люди – дружат.

Ожидая глав государств, в кулуарах обмениваются рукопожатиями, визитками и договоренностями.

К участникам форума Александр Лукашенко и Владимир Путин выходят в хорошем настроении. Вопросов накопилось много, но после этих слов белорусского Президента все становится ясно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нынешний приезд президента нашей Российской Федерации – это важный символический шаг. Это ценят и белорусы, и россияне, особенно белорусский народ. Вы за последние пару месяцев не первый раз приехали в Беларусь. Это говорит о многом, это говорит об убежденности руководителя первого России, что Беларусь не чужая. Это близкий край, и мы это должны всегда ценить.

Слова белорусского лидера зал встречает овациями. И в Минске, и в Москве поддерживают стремление к тесной региональной интеграции. Это надежная основа для фундамента экономических отношений, которому не страшны трещины кризисов.

Александр Лукашенко:

Определенным силам и у нас, и у вас не по душе наше всестороннее сотрудничество и сближение. Всякими способами стремятся разрушить наше единство, рассорить Беларусь и Россию, ослабить наши позиции тем самым. Поэтому нам ни в коем случае нельзя поддаваться на эти потуги и вбить клин в наши отношения. Снятие барьеров, формирование единой промышленной политики, единого рынка абсолютно в наших интересах. Надо не конкурировать друг с другом, а, наоборот, объединять ресурсы, чтобы соперничать с зарубежными корпорациями внутри союза, а затем потеснить их и на внешних рынках. И, поверьте, это у нас получится.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

В рамках Союзного государства мы реализуем около 40 программ, совместно разрабатываются передовые технологические программы, прежде всего для нужд космической промышленности, спутниковой навигации, геологоразведки и в сельском хозяйстве тоже. И на двухстороннем, и на многостороннем уровне вместе с белорусским друзьями у нас выстроена добротная инфраструктура сотрудничества. И ее неотъемлемой составной частью, безусловно, является тесное взаимодействие по линии регионов.

На следующий день после этой встречи президентов посол России в Беларуси Александр Суриков даже сжал кулак. Наш промышленный потенциал должен стать единой силой.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси:

От процесса кооперации переходить к созданию единого кулака, то есть единого совместного предприятия, которое имеет больше мощи, в том числе экономической, финансовой, чем вот эти, входящие в кооперационные звенья, несколько предприятий. Это главная задача. Ее надо начинать решать. Понимание этого есть, я его уловил в словах Александра Григорьевича. Не конкурировать, а работать вместе. Это как раз.

Теперь в устах белорусских менеджеров предприятий вместе с иностранным заимствованием «диверсификация рынков» звучит более сложное, но близкое понятие «адволорная доля». Когда общими силами собирают товар для общего рынка.

Но Форум регионов помог сблизить далекие регионы не только экономически, но и этнокультурно. Министр информации Чечни в своем багаже вещей и знаний повез домой не только сувениры из белорусских музеев, но и более родное восприятие о Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Джамбулат Умаров, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Российской Федерации:

После прошедшей более 70 лет тому назад на этой территории Великой Отечественной войны, в которой народ Беларуси потерял больше всех и пострадал больше всех, такие символы, как Брест и Хатынь, до сих пор являются главными идеологообразующими символами для нас, для нашей молодежи в особенности.

Здесь, во Дворце Республики, на Форуме регионов в острых вопросах были поставлены точки, в предложениях о сотрудничестве – запятые. Появились договоренности с восклицательными знаками. Белорусско-российские регионы совместно начинают двигаться дальше.

Мы готовы не только заместить санкционный импорт качественным и вкусным деликатесом, но зачем хамон, когда есть такой белорусский кумпяк. Насыть российский АПК белорусскими техникой и технологиями. Но аппетитнее всего – это создавать промышленные корпорации с одним, союзным паспортом.