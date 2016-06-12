Владимир Мединский: Мне кажется, потенциал внутреннего туризма России и Беларуси оценен на 0,01%

Новости Беларуси. О близости и экономической, и гуманитарной на форуме много говорил министр культуры России. Владимир Мединский погрузился в ностальгические воспоминания об отпуске, проведенном семь лет назад в путешествии по Беларуси. В кулуарах нам тоже удалось обменяться несколькими репликами. Попытались спросить о возможном обмене оригиналов Шишкина на Слуцкие пояса. Правда, министр умело ушел от ответа, сославшись на то, что вопрос сложный и требует проработки. А вот начали с Египта.

От чего вам неловко ехать в Египет?

Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации:

Мне вообще кажется, что потенциал внутреннего туризма России и Беларуси оценен на 0,01%. Я лет 7-8 назад побывал в Беларуси в качестве туриста, причем автомобильного. Просто за рулем машины вместе с семьей за неделю проехал практически всю Беларусь. И, знаете, я говорил о том, что это одно из самых приятных воспоминаний у меня вообще о путешествиях в моей жизни, хотя был много где. То же самое касается и России. Я стараюсь последние годы отдыхать за границу не ездить. Ибо страна наша необъятна.

У вас такая замечательная, по-моему, идея белорусских и российских школьников объединить, от Бреста до Хабаровска.

Владимир Мединский:

Да, у нас на протяжении уже нескольких лет действует проект бесплатных путешествий наших школьников в разных форматах (от 1-2 дней до недели) по стране. Не просто развлекательные поездки. Это поездки именно содержательные: музеи, театры, филармонии, места боевой славы наших предков. И вот три года до 200 тысяч детей ежегодно путешествуют по стране. Для многих из них это просто открытие. Потому что приходят письма, например, школьников. Родителей, скорее, школьников. Например, с Дальнего Востока. Говорят, что они побывали вместе с детьми уже 8 раз в Китае. И наконец им удалось впервые побывать в России. Если Союзное государство этот проект поддержит, мы могли бы вовлечь в него и белорусских школьников, чтобы белорусским детям показать Россию, а российским школьникам показать Беларусь. Кажется, это самое лучшее, с чего надо начинать то большое понятие, которое называется дружба народов.

Именно поэтому вы рекомендовали, ваше министерство рекомендовало сотню советских фильмов, среди которых есть фильмы и «Беларусьфильма», к обязательному просмотру школьниками?

Владимир Мединский:

К рекомендательному просмотру школьниками. Мы действительно вместе с киноведами когда-то отобрали 100 фильмов, которые должен посмотреть образованный человек. Там есть фильмы и советские, и белорусские. Вообще, потенциал сотрудничества в области кино России и Беларуси, на мой взгляд, огромен. У нас сейчас на рассмотрении два проекта. «Громыко». К нему надо подойти очень серьезно.

Про нашего земляка.

Владимир Мединский:

Да, из деревни, по-моему, были Большие Громыки, Малые Громыки. Вы знаете, Громыко – это человек-эпоха. Громыко – это, наверное, символ, это мировой символ дипломатии. 30 лет он только был министром. Поэтому, на мой взгляд, сериал «Громыко», конечно, мог бы быть таким масштабным и интересным продуктом, на фоне которого любой карточный домик показался бы просто детским садом. Только надо его хорошо сделать.

Успеете в Год культуры Беларуси, в Год кино России? Мы рассчитываем на премьеру уже в этом году.

Владимир Мединский:

Во-первых, съемки кино – это долгий процесс. Еще надо начать с того, чтобы сделать хороший сценарий.

Владимир Ростиславович, вы сегодня сказали, что по-хорошему завидуете Беларуси в плане истории. Что предмет вашей зависти?

Владимир Мединский:

Вы знаете, я как историк завидую тому, что Беларусь никогда не скатывалась в такие крайности, которые, кстати, были свойственны нам. Нам есть чему поучиться у Беларуси. В Беларуси последние 20-25 лет история представлялась неразрывной. Никто не отрекался ни от советского прошлого, ни от общей великой имперской истории, ни от Великого княжества Литовского. История рассматривалась как единая такая цепочка. Никто не объявлял какие-то отрезки своего прошлого диким варварством или преступным режимом, историческими заблуждениями. Такое уважительное отношение к делам своих предков, попытка не обвинить их в чем-то, а попытаться понять, почему они так делали, и сделать, может быть, выводы из достижений и из ошибок – мне кажется, это очень правильный исторический подход.

А то, что в новейшей истории на территории Беларуси даже, может быть, в отличие от многих других союзных республик, не пролилось ни капли человеческой крови, – это связано с тем самым верным, как вы сказали, историческим подходом?

Владимир Мединский:

Да, я думаю, что эти все вещи очень связаны, потому что попытка заклеймить кого-то – это всегда ведь не борьба с прошлым. Это всегда борьба с настоящим. Это всегда раскол народа. Разберитесь, почему страна раскололась тогда, и не допустите этого сегодня. Вот выводы, которые надо из этого делать.