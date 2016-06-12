День России отмечается 12 июня: с праздником Владимира Путина и всех россиян поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Наши восточные соседи 12 июня отмечают один из главных государственных праздников – День России. 26 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете. Концерты и народные гулянья проходят во всех регионах страны: от исторических реконструкций и концертов и до кулинарных шоу. Завершится праздник красочным фейерверком.

С праздником Владимира Путина и всех россиян от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.