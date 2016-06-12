Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин – о правах на работу и страховании белорусов и россиян в Союзном государстве

Новости Беларуси. Союзное государство – это большие трудовые возможности для белорусов и россиян. И здесь очень важен тот самый общий знаменатель, или по-другому равные права и возможности: в Москве и Минске, в Бресте и Екатеринбурге. Об этом в кулуарах форума мы спросили у министра труда и социальной защиты России Максима Топилина.

Максим Топилин, министр труда и социальной защиты Российской Федерации:

Несколько лет мы работаем над проблемой, связанной с обеспечением равных прав наших граждан. И я считаю, что здесь прогресс очень серьезный. Первое, с чего бы начали, это то, что для людей, которые работают на территории Беларуси, на территории России, приезжают работать, обеспечили отсутствие всех барьеров, которые существуют в силу национальной безопасности для граждан других стран. Это решение было принято уже достаточно давно. И никакие ни квоты, ни разрешения на работу, ни миграционные карты не применяются.

Я думаю, прошло то время, когда с такими колоритными стеганными клетчатыми сумками ездили мы куда-то со сметаной, с молоком.

Максим Топилин:

Конечно, прошло. Если быть здесь откровенным, я считаю, что практически все вопросы законодательные урегулированы. Но до последнего времени не была решена проблема страхования. Ведь не только важно, чтобы люди работали по трудовому договору и не имели никаких ограничений, получали дополнительные документы. Важно, чтобы системы социального страхования были синхронизированы. И эти решения приняты. Теперь все работающие в Беларуси и в России одинаково застрахованы, то есть они получают пособие по временной нетрудоспособности. За них работодатель платит одинаковые тарифы. Эти средства не берутся из бюджетов, они являются элементом стандартной страховой системы. То есть когда мы уровняли эти все позиции (это касается и медицинской страховки, сегодня тоже об этом говорили), в принципе, мы считаем, что с точки зрения трудовых отношений все вопросы, которые могли быть решены, они решены.

Мировым эталоном союза принято, как-то так случилось, считать Евросоюз. В этом отношении Союз Беларуси и России в социальном аспекте?

Максим Топилин:

В этом отношении он даже больше продвинут, потому что у нас фактически одинаковые права с точки зрения, как я уже сказал, страховых систем. Не везде в Евросоюзе это урегулировано.

Пенсионная реформа. Мы уже сделали первый шаг в этом отношении. Понятное дело, что это должен быть очень осторожный шаг. Вы тоже начали движение в этом направлении. Здесь могут быть точки соприкосновения, взаимный интерес?

Максим Топилин:

Мы, конечно, смотрим друг на друга в этом отношении и понимаем, что нам тоже придется обратиться к теме пенсионного возраста для всех. Мы пошли сначала по пути повышения возраста для государственных и гражданских служащих. Законодательством принято 65 лет – для мужчин, 63 – для женщин. Мы исходим из того, что нам есть все-таки над чем поработать с точки зрения продолжительности жизни. Сейчас это 71 с небольшим, 71,5 года. И к 2020 году мы планируем, что у нас продолжительность жизни составит около 74 лет.