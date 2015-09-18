Кандидаты в Президенты Республики Беларусь продолжают агитационную кампанию

Новости Беларуси. Предвыборная гонка продолжается. Для кандидатов на высший государственный пост — это самый ответственный этап — агитационная кампания. По всей стране проводятся пикеты, претенденты встречаются с избирателями. 18 сентября в штабе Сергея Гайдукевича прошло заседание инициативной группы. В поддержку своего лидера планируется раздать около миллиона листовок. Сегодня, 18 сентября, кандидат провел очередной музыкальный пикет уже для жителей Заславля.

Сергей Гайдукевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Буду объезжать не только областные центры, но до самого маленького города, области, которые мне удастся посетить. Очень важно личное общение. Я слышу, что говорят люди. Они спрашивают по моему первому выступлению, поэтому я постараюсь во втором выступлении какие-то вопросы озвучивать и, если они серьезные, подымать их буду.

Каждому кандидату отводится равное время теле- и радиоэфира: 18 сентября свою политическую программу озвучит и Николай Улахович. Накануне председатель белорусской патриотической партии и верховный атаман белорусского казачества встретился с избирателями в одной из столичных школ. А Татьяна Короткевич свой этап агитационной кампании планирует провести, путешествуя по стране. Единственная женщина-кандидат уже встречалась с электоратом Витебской области. Сегодня она посетила сразу 3 города Минщины, где ответила на вопросы избирателей и представила свои политические планы. Помимо личных встреч, накануне Татьяна Короткевич выступила и в телеэфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Короткевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Ёсць магчымасці сустракацца з людзьмі, мы іх будзем вельмі актыўна выкарыстоўваць, каб больш людзей даведвалася і праз тэлебачэнне, і праз медыа, праз непасрэдныя сустрэчы, што ёсць альтэрнатыва, што ёсць дзень выбараў — 11 кастрычніка, дзе варта выказаць сваю думку, аддаць свой голас.