Новости Беларуси. Беларусь вошла в Совет управляющих МАГАТЭ. Такое решение принято на генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии в Вене. Новый статус дает право нашей стране участвовать в принятии ключевых решений деятельности организации. Как отмечают эксперты, это очередное признание успехов Беларуси в развитии атомной энергетики на мировом уровне.

Объект поколения «три плюс» и пример атомной станции будущего. Вопрос о строительстве в Беларуси собственной АЭС прорабатывался ещё в начале 90-х. Тогда даже определили 70 потенциальных площадок. Но в итоге от теории к практике перешли лишь в 2011-м. Штрихи так называемого ядерного острова появляться начали в 18 километрах от города Островец. Беларусь в этой сфере пусть и «новичок», но один из самых продвинутых, — уже не раз отмечали эксперты МАГАТЭ. В Синеокую миссии экспертов приезжали не раз. Теперь новая ступень сотрудничества — Беларусь вошла в Совет управляющих МАГАТЭ. На ближайшие два года.

Олег Ермолович, заместитель начальника главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Это и есть признание Беларуси как государства, его достижения в области развития ядерной энергетики, использования ядерной энергетики в медицине, науке и в других отраслях. Участвуя в Совете управляющих будем принимать активное участие в формировании и утверждении организации по всем направлениям.

Вена, генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии. Решение о новом статусе Беларуси принято было именно здесь. Участие нашей страны в Совете управляющих — не просто подтверждение авторитета и роли Беларуси, но и возможность перенять опыт. Как говорится, есть, чему научить и чему поучиться. Как-никак МАГАТЭ — одна из крупнейших международных организаций для развития сотрудничества в области использования «мирного атома». Объединяет более 160 государств.

Андрей Русакович, доцент кафедры международных отношений Белорусского государственного университета:

Беларусь с учетом того, что она занимается строительством собственной атомной электростанции, для нее важно использовать опыт других стран в этой сфере. В данном плане участие в Совете управляющих МАГАТЭ, на мой взгляд, будет содействовать этому процессу.

Проект третьего поколения «АЭС-2006» выбран не случайно. Гарант безопасности. На таких станциях вероятность аварии одна на десять миллионов лет! Контроль за качеством строительства осуществляет Госатомнадзор. Кстати, специалисты департамента были и на конференции в Вене. Говорят, сотрудничество с МАГАТЭ налажено давно. Беларусь — в списке стран-основательниц организации. Вот и сегодня сооружение АЭС ведется под строгим международным контролем. Очередную миссию МАГАТЭ ждут и в 2016-м.

Сергей Дробот, первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

В октябре следующего года для регулятора наступит своего рода экзамен. Дело в том, что будет происходить оценка миссии МАГАТЭ развития инфраструктуры и регулирующего органа.