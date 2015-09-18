Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили образовательный центр «Сириус» в Сочи

Новости Беларуси. После посещения выставки президенты Беларуси и России отправились в образовательный детский центр, где уже через некоторое время смогут заниматься и белорусские ребята. Создан он по поручению Владимира Путина на базе одного из олимпийских отелей. Александру Лукашенко рассказали, как идет обучение. Президент оставил запись в книге почетных гостей.

Центр рассчитан на 600 одаренных детей, проявивших себя в спорте, искусстве и науке. База впечатляющая. Неподалеку олимпийские арены — на них и тренируются ребята. А морской воздух помогает справиться с учебной нагрузкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.