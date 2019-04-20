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Александр Лукашенко о Бабиче: «Это российский посол, и Россия с ним разберётся сама»

20 апреля 2019 14:25
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Новости Беларуси. 20 апреля на республиканском субботнике Президент Беларуси ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о Бабиче: «Это российский посол, и Россия с ним разберётся сама»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Когда был задан вчера вопрос о строительстве АС, мы отметили такую нервную реакцию посла России, когда зашел о нем разговор.
– Вы знаете, я не буду комментировать этот момент. Неправильно будет, если я буду комментировать, хотя имею свое мнение. Посол России – это представитель президента Российской Федерации, моего доброго друга. Он его рекомендовал сюда. И это представитель Министерства иностранных дел России. Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен. Это древняя, с хорошими традициями страна, которая прекрасно понимает, как должен себя вести тот или иной посол как в России, так и за ее пределами. Здесь даже и комментировать нечего. Это российский посол, и Россия с ним разберется сама.

Александр Лукашенко о Бабиче: «Это российский посол, и Россия с ним разберётся сама»-4

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Журналисты также задали вопросы по ситуации с благоустройством урочища Куропаты. А также попросили оценить расстановку сил в украинской политике после дебатов Порошенко и Зеленского, поделиться ощущениями относительно вероятного будущего белорусско-украинских отношений.

Все подробности в выпуске Новостей «24 часа» в 19:30.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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