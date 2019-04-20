Александр Лукашенко о Бабиче: «Это российский посол, и Россия с ним разберётся сама»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Когда был задан вчера вопрос о строительстве АС, мы отметили такую нервную реакцию посла России, когда зашел о нем разговор.

– Вы знаете, я не буду комментировать этот момент. Неправильно будет, если я буду комментировать, хотя имею свое мнение. Посол России – это представитель президента Российской Федерации, моего доброго друга. Он его рекомендовал сюда. И это представитель Министерства иностранных дел России. Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен. Это древняя, с хорошими традициями страна, которая прекрасно понимает, как должен себя вести тот или иной посол как в России, так и за ее пределами. Здесь даже и комментировать нечего. Это российский посол, и Россия с ним разберется сама.