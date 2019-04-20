Александр Лукашенко призвал отдельных российских политиков «не страдать» по поводу его заявлений о суверенитете
Новости Беларуси. 20 апреля на республиканском субботнике Президент Беларуси ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, представители СМИ поинтересовались у Александра Лукашенко, что он думает по поводу нервной реакции некоторых политиков, в том числе в России, насчет фразы, сказанной накануне в Послании белорусскому народу и Парламенту. В частности, с трибуны Овального зала прозвучала фраза: «Тот, кто посмеет уничтожить Беларусь, будь то президент или правительство, будут прокляты белорусским народом, а кто посмеет сделать это силой – получит мощнейший отпор».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хоть я и экспромтом это говорил, это не было прописано, но это продумано было. Там внутренний фактор и внешний фактор. Эта тема актуальная, и когда я к ней обратился, я просто решил неким образом своими мыслями, которыми я мучаюсь, страдаю и болею, может, даже усилить, сделать акцент на этом. Не знаю, плохо или хорошо, но раз журналисты цитируют – значит, нормально. Чтобы люди услышали.
Внутренний аспект связан с тем, что Лукашенко, еще кто-то – они хотят Беларусь включить в состав какого-то государства. Поэтому если Лукашенко это сделает, он будет проклят народом. Это касалось внутренней части, внутренней стороны вопроса.
Что касается внешней – история же знает, сколько было таких случаев, когда то или иное государство инкорпорировали, включали в состав другого государства, покоряли. Поэтому это был и внешний акцент, что если кто-то смеет – получит отпор.
Зря страдают некоторые политики, особенно в России. Я прочитал всю эту информацию, получил в интернете: ах, это против России. Вы знаете, фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать. Это во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю сейчас, и я это вам искренне говорю, Россия – это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета. Не дай бог что случится, я до сих пор считаю, что мы с Россией будем в окопах вместе. Поэтому не надо страдать некоторым в России политикам и брать на себя вот эти фразы, как будто они адресованы России.
В-третьих, что немаловажно, наверное, ни вы, ни я не встречали ни географических карт, ни административных карт, ни политических карт мира или нашего региона Европы, Евразии, где бы граница Российской Федерации проходила под Минском или даже за Минском, где-то под Гродно, Брестом и так далее. Этого мы нигде не видели и не встречали. Дальше не хочу продолжать. Другие карты есть. Поэтому тем надо думать и в свой адрес воспринимать сказанное.