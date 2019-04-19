Центризбирком предложит Президенту ещё одну возможную дату проведения парламентских выборов

Новости Беларуси. Центризбирком будет предлагать Президенту рассмотреть еще одну возможную дату проведения выборов в Палату представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом в интервью программе «Неделя» заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина. По ее словам, провести выборы 7 ноября, как предложил глава государства во время Послания, возможно, избирательное законодательство позволяет. Но это число – начало длинных выходных, что может негативно отразиться на активности избирателей. Поэтому в качестве альтернативного варианта ЦИК будет предлагать 17 ноября.