Прямой эфир

Центризбирком предложит Президенту ещё одну возможную дату проведения парламентских выборов

19 апреля 2019 22:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Центризбирком будет предлагать Президенту рассмотреть еще одну возможную дату проведения выборов в Палату представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом в интервью программе «Неделя» заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина. По ее словам, провести выборы 7 ноября, как предложил глава государства во время Послания, возможно, избирательное законодательство позволяет. Но это число – начало длинных выходных, что может негативно отразиться на активности избирателей. Поэтому в качестве альтернативного варианта ЦИК будет предлагать 17 ноября.

Центризбирком предложит Президенту ещё одну возможную дату проведения парламентских выборов-1

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
16 ноября – это как раз рабочая суббота. То есть хорошо будут работать все ведомства. Не только все пять дней рабочих, но и шестой день, в субботу. И, разумеется, это не затронет ничьи планы каникулярные и отпускные. Я думаю, что эта дата была бы наиболее приемлемой.

Центризбирком предложит Президенту ещё одну возможную дату проведения парламентских выборов-4

Полную версию интервью с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной смотрите в программе «Неделя» в воскресенье 21 апреля в 19:30.

# Выборы в Беларуси # Лидия Ермошина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Я бы не хотел оставить эту Конституцию своему преемнику
19 апреля 2019 20:55

Александр Лукашенко: Я бы не хотел оставить эту Конституцию своему преемнику

Как Послание Президента белорусскому народу освещали российские СМИ
19 апреля 2019 19:58

Как Послание Президента белорусскому народу освещали российские СМИ

Александр Лукашенко: «Надо прекратить льготное строительство, а построить комфортное жилье для тех, кто родил троих, пятерых или семерых детей»
19 апреля 2019 18:43

Александр Лукашенко: «Надо прекратить льготное строительство, а построить комфортное жилье для тех, кто родил троих, пятерых или семерых детей»