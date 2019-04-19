Центризбирком предложит Президенту ещё одну возможную дату проведения парламентских выборов

Об этом в интервью программе «Неделя» заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина. По ее словам, провести выборы 7 ноября, как предложил глава государства во время Послания , возможно, избирательное законодательство позволяет. Но это число – начало длинных выходных, что может негативно отразиться на активности избирателей. Поэтому в качестве альтернативного варианта ЦИК будет предлагать 17 ноября.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

16 ноября – это как раз рабочая суббота. То есть хорошо будут работать все ведомства. Не только все пять дней рабочих, но и шестой день, в субботу. И, разумеется, это не затронет ничьи планы каникулярные и отпускные. Я думаю, что эта дата была бы наиболее приемлемой.