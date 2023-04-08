Хочешь мира – готовься к войне. Какая позиция Беларуси? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Надежда Сасс, ведущая:
Хочешь мира – готовься к войне. Как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти? И какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу.
Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):
Какая должна быть реакция у Путина, у Лукашенко, когда вокруг его границ, прежде всего западных, концентрируются вооружение, тяжелое вооружение, спецназ Польши, спецназ НАТО. Извините меня, нужно что-то делать.
Вадим Боровик, политолог:
Они свои соглашения нарушили. А мы возвращаем то, что было у нас на территории. И пока мы возвращаем только тактическое оружие.
Александр Лукашенко:
Должен сказать, надо будет – мы с Путиным решим и введем сюда, если это надо, и стратегическое оружие. И они это должны понимать.
Александр Михайлов:
В принципе, две-три ядерные субмарины с полным боекомплектом булав с разделяющимися боеголовками, и нет никаких США.
Вадим Боровик:
СССР и США действовали в парадигме победителей. Победитель получает все.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» – смотрите в воскресенье, 9 апреля, в 21:00.