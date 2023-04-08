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Хочешь мира – готовься к войне. Какая позиция Беларуси? Анонс «САСС уполномочен заявить»

08 апреля 2023 12:02
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Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Хочешь мира – готовься к войне. Какая позиция Беларуси? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, ведущая:
Хочешь мира – готовься к войне. Как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти? И какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие?

Хочешь мира – готовься к войне. Какая позиция Беларуси? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу.

Хочешь мира – готовься к войне. Какая позиция Беларуси? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия):
Какая должна быть реакция у Путина, у Лукашенко, когда вокруг его границ, прежде всего западных, концентрируются вооружение, тяжелое вооружение, спецназ Польши, спецназ НАТО. Извините меня, нужно что-то делать.

Хочешь мира – готовься к войне. Какая позиция Беларуси? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Вадим Боровик, политолог:
Они свои соглашения нарушили. А мы возвращаем то, что было у нас на территории. И пока мы возвращаем только тактическое оружие.

Хочешь мира – готовься к войне. Какая позиция Беларуси? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Александр Лукашенко:
Должен сказать, надо будет – мы с Путиным решим и введем сюда, если это надо, и стратегическое оружие. И они это должны понимать.

Александр Михайлов:
В принципе, две-три ядерные субмарины с полным боекомплектом булав с разделяющимися боеголовками, и нет никаких США.

Вадим Боровик:
СССР и США действовали в парадигме победителей. Победитель получает все.

Хочешь мира – готовься к войне. Какая позиция Беларуси? Анонс «САСС уполномочен заявить»-16

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» – смотрите в воскресенье, 9 апреля, в 21:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Александр Михайлов # Вадим Боровик # Фотофакт

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