Хочешь мира – готовься к войне. Какая позиция Беларуси? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы « САСС уполномочен заявить ». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, ведущая: Хочешь мира – готовься к войне. Как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти? И какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие?

Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа (Россия): Какая должна быть реакция у Путина, у Лукашенко, когда вокруг его границ, прежде всего западных, концентрируются вооружение, тяжелое вооружение, спецназ Польши, спецназ НАТО. Извините меня, нужно что-то делать.

Вадим Боровик, политолог: Они свои соглашения нарушили. А мы возвращаем то, что было у нас на территории. И пока мы возвращаем только тактическое оружие.

Александр Лукашенко:

Должен сказать, надо будет – мы с Путиным решим и введем сюда, если это надо, и стратегическое оружие. И они это должны понимать.

Александр Михайлов:

В принципе, две-три ядерные субмарины с полным боекомплектом булав с разделяющимися боеголовками, и нет никаких США.

Вадим Боровик:

СССР и США действовали в парадигме победителей. Победитель получает все.