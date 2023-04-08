Савиных: очень скоро Союзное государство может начать расширяться за счёт присоединения других стран

Новости Беларуси. Санкции, нестабильная ситуация в мире, конфликты, внешнее давление не помехи успешному развитию Союзного государства. Беларусь и Россия подводят итоги заседания Высшего госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Санкции, нестабильная ситуация в мире, конфликты, внешнее давление не помехи успешному развитию Союзного государства. Беларусь и Россия подводят итоги заседания Высшего госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Промышленная кооперация, инвестиционные проекты, торговля, взаимодействие в медицинской, образовательной, культурной, туристической и других сферах в своем стремлении затормозить развитие Беларуси и России – Запад сам дал стимул нашим странам к укреплению связей и росту. Об этом лучше всего свидетельствуют результаты 2022 года – говорят эксперты. 28 союзных программ выполнены практически на 80 %. Такие высокие результаты и оперативность говорят о том, что между лидерами достигнут максимально высокий уровень взаимопонимания и гармоничного взаимодействия.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня главы государств уже не договариваются по каким-то вопросам, сегодня они в большей степени отслеживают процесс реализации этих программ. Мне кажется, что на этом этапе качество исполнения программ, качество формирования общих институтов и единого рынка имеют принципиальное значение. Почему? Потому что очень скоро, я думаю, мы выйдем в стадию, когда Союзное государство может начать расширяться за счет присоединения других государств. Именно обеспечение устойчивого взаимодействия в рамках Союзного государства – это пример восстановления строительства, становления нашего будущего политического, экономического и социального макрорегиона.
По итогам заседания Высшего госсовета подписан целый ряд важных документов. В них нашли отражение не только достигнутые результаты, но и намеченные перспективы в экономике, безопасности и других сферах.
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