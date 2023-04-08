Савиных: очень скоро Союзное государство может начать расширяться за счёт присоединения других стран

Новости Беларуси. Санкции, нестабильная ситуация в мире, конфликты, внешнее давление не помехи успешному развитию Союзного государства. Беларусь и Россия подводят итоги заседания Высшего госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленная кооперация, инвестиционные проекты, торговля, взаимодействие в медицинской, образовательной, культурной, туристической и других сферах в своем стремлении затормозить развитие Беларуси и России – Запад сам дал стимул нашим странам к укреплению связей и росту. Об этом лучше всего свидетельствуют результаты 2022 года – говорят эксперты. 28 союзных программ выполнены практически на 80 %. Такие высокие результаты и оперативность говорят о том, что между лидерами достигнут максимально высокий уровень взаимопонимания и гармоничного взаимодействия.