«Яркий небудничный опыт». Украинские журналисты делятся впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко

Новости Беларуси. 26 сентября Александр Лукашенко провел встречу с представителями СМИ Украины. Журналисты долго не отпускали Президента. А искренность и открытость белорусского лидера располагали для разговора без купюр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Брага, главный редактор газеты «Правительственный курьер» (Украина):

Я даже записал для себя его фразу, цитату: «Искренность и откровенность – это моя фишка», – сказал Александр Лукашенко.

Действительно, очень откровенный Президент, очень искренний. Ответил откровенно на все практически вопросы на самые разные темы, начиная от политических, экономических взаимоотношений, от отношений его к тому, что происходит в Украине, на востоке Украины, по ситуации с Крымом откровенно поговорил.