«Яркий небудничный опыт». Украинские журналисты делятся впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко

Новости Беларуси. 26 сентября Александр Лукашенко провел встречу с представителями СМИ Украины. Журналисты долго не отпускали Президента. А искренность и открытость белорусского лидера располагали для разговора без купюр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Брага, главный редактор газеты «Правительственный курьер» (Украина):
Я даже записал для себя его фразу, цитату: «Искренность и откровенность – это моя фишка», – сказал Александр Лукашенко.
Действительно, очень откровенный Президент, очень искренний. Ответил откровенно на все практически вопросы на самые разные темы, начиная от политических, экономических взаимоотношений, от отношений его к тому, что происходит в Украине, на востоке Украины, по ситуации с Крымом откровенно поговорил.
Ольга Кошеленко, специальный корреспондент телеканала 1+1:
Это действительно яркий профессиональный опыт – небудничный опыт. Это важная встреча.
«Вышиванка выходного дня». Топ-менеджер украинского телеканала привёз Президенту Беларуси вышиванку
Вот та самая вышиванка, которую наши коллеги везли из Украины специально для Президента. Вручили лично в руки. А в кулуарах белорусские журналисты обсуждали, какие там изображены орнаменты – наши или украинские. Наверное, их национальную принадлежность определит только узкий специалист.