Прямой эфир

«Яркий небудничный опыт». Украинские журналисты делятся впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко

26 сентября 2019 19:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 26 сентября Александр Лукашенко провел встречу с представителями СМИ Украины. Журналисты долго не отпускали Президента. А искренность и открытость белорусского лидера располагали для разговора без купюр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Яркий небудничный опыт». Украинские журналисты делятся впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко-1

«Яркий небудничный опыт». Украинские журналисты делятся впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко-3

Сергей Брага, главный редактор газеты «Правительственный курьер» (Украина):
Я даже записал для себя его фразу, цитату: «Искренность и откровенность – это моя фишка», – сказал Александр Лукашенко.

Действительно, очень откровенный Президент, очень искренний. Ответил откровенно на все практически вопросы на самые разные темы, начиная от политических, экономических взаимоотношений, от отношений его к тому, что происходит в Украине, на востоке Украины, по ситуации с Крымом откровенно поговорил.

«Яркий небудничный опыт». Украинские журналисты делятся впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко-6

Ольга Кошеленко, специальный корреспондент телеканала 1+1:
Это действительно яркий профессиональный опыт – небудничный опыт. Это важная встреча.

«Вышиванка выходного дня». Топ-менеджер украинского телеканала привёз Президенту Беларуси вышиванку

Вот та самая вышиванка, которую наши коллеги везли из Украины специально для Президента. Вручили лично в руки. А в кулуарах белорусские журналисты обсуждали, какие там изображены орнаменты – наши или украинские. Наверное, их национальную принадлежность определит только узкий специалист.

«Яркий небудничный опыт». Украинские журналисты делятся впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко-9

«Яркий небудничный опыт». Украинские журналисты делятся впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко-11

Но в такой близости – культурной, исторической, ментальной – и есть наша сила и ключ к дальнейшему понимаю и взаимодействию.

Читайте также:

Президент Беларуси о Зеленском: «Если он захочет, то научится»

Александр Лукашенко: «Сколько люди доверят, столько я и буду работать»

Александр Лукашенко: «Настоящим президентом ты должен родиться»

«Яркий небудничный опыт». Украинские журналисты делятся впечатлениями от встречи с Александром Лукашенко-14

# Беларусь-Украина # Александр Лукашенко # Сергей Брага # Ольга Кошеленко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Настоящим президентом ты должен родиться»
26 сентября 2019 19:08

Александр Лукашенко: «Настоящим президентом ты должен родиться»

Президент Беларуси о Зеленском: «Если он захочет, то научится»
26 сентября 2019 19:07

Президент Беларуси о Зеленском: «Если он захочет, то научится»

Александр Лукашенко: «Сколько люди доверят, столько я и буду работать»
26 сентября 2019 18:44

Александр Лукашенко: «Сколько люди доверят, столько я и буду работать»