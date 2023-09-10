Ни слова об украинском конфликте. Как прошла встреча Эрдогана и Путина?

Началась эта неделя со знакового международного события. В понедельник в Сочи прошли переговоры Путина и Эрдогана. Много внимания было приковано к этой встречи. Все ждали, что президент Турции уговорит российского коллегу возобновить зерновую сделку.

Анкара, как никто другой, заинтересована в этом. Но не случилось. Хотя все же некоторое движение наметилось. Так, Россия и Турция договорились о поставке в Африку 1 миллиона тонн зерна при содействии Катара. Но это капля в море, как говорится. О возобновлении полноценных поставок речи пока не идет. Ничего не было сказано и о каких-то формулах завершения украинского конфликта. Ни для кого не секрет, что Эрдоган преподносит себя как главного посредника в этом отношении. Но дальше политического пиетета в этот раз стороны не продвинулись. Хот на переговорах такого уровня каждое слово имеет вес и дополнительное звучание. Так зачем на самом деле Эрдоган приезжал в Сочи и какие вопросы встали ребром между политиками, за переговорами следили наши корреспонденты в программе «Неделя» на СТВ.

Энерго-зерновой союз. Так, в СМИ окрестили отношения Москвы и Анкары. Встреча глав двух государств – первая с момента переизбрания Эрдогана и первая после выхода России из зерновой сделки. Интриги, связанной с повесткой мероприятия – не было. Она сменилась ожиданием: удастся ли Эрдогану вернуть Москву к черноморским договоренностям. Спойлер: зерновая сделка не возобновилась. Пока. В целом ее реанимировавшие возможно. А вот и ответ на вопрос: когда?

Владимир Путин, президент России:

Сразу же, как только будут выполнены зафиксированные в ней договоренности. И снятие ограничений на экспорт российской агропродукции. В Африке, которая реально нуждается в этом зерне, тем временем происходит передел сфер влияния. И американцы явно не хотят там никакой нормализации. В их интересах и голод, и военные перевороты, поэтому вряд ли зерновую сделку продлят. Тем не менее миллион тонн зерна Москва при поддержке Катара намерена отправить Турции. Бесплатные поставки начнутся уже через две-три недели.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

Мы можем отправить это зерно, которые придет от вас в бедные африканские страны в виде муки, перемалывая его на наших мельницах.

Зерно, Путин, Эрдоган – эти слова в заголовках СМИ моментально повышают его шансы быть прочитанным. Воспользовались так называемыми крючками западные издания. The Economist считает, что президенты России и Турции сформировали братство силы. France 24 гадает, за кем будет последнее слово. Bloomberg же попытался уколоть турецкого лидера.

Bloomberg:

Трудно думать о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане, как о прагматике. Но именно так можно понять, почему он застрял в треугольнике без любви с Россией и НАТО.

Сегодня отношения между Россией и Турцией нельзя назвать простыми. Да, Турция входит в НАТО. И да, поддержала вступление в Альянс Украины. Но по многим принципиальным вопросам у Эрдогана – своя позиция. И отвечает она, в первую очередь, турецким интересам – в понимании нынешнего лидера, конечно. «С Эрдоганом можно иметь дело», – не раз говорил Путин. Касается это, в частности, энергетического сотрудничества.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Развиваются наши стратегические проекты, развиваются, прежде всего, в сфере энергетики, которая традиционно является локомотивом наших отношений. Возведение всех четырех энергоблоков АЭС идет по графику.