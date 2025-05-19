Взаимодействие с белорусскими партнёрами для нас имеет стратегический характер – Котюков

Расширение объемов поставок продукции белорусского машиностроения, промышленная кооперация, участие отечественных специалистов в проектах по модернизации сектора АПК Красноярского края. Такие вопросы и предложения обсуждали сегодня, 19 мая, во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учитывая планы региона по обновлению парка городского автотранспорта, Беларусь готова поставить и отечественные автобусы. Речь идет о 300 единицах техники. Есть предложения и в сельскохозяйственной отрасли: от поставки профильной техники до комбикормов. Не стоит забывать про исключительные возможности Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края России:

Красноярский край сегодня один из самых экономически развитых регионов Российской Федерации. Мы по всем ключевым показателям – в десятке крупнейших регионов страны. Взаимодействие с белорусскими партнерами для нас имеет стратегический характер. Только за прошлый год объем товарооборота увеличился примерно на 7 %, а за два месяца этого года – уже 14 %. Поэтому цифра более 200 миллионов долларов точно не является пределом. Это лишь очередной рубеж, который мы точно можем существенно увеличить.

Наши интересы – в том числе Севморпуть. Половина портов трансарктического коридора находится в Красноярском крае. Отметим, сегодня мощности пути – порядка 48 миллионов тонн. До 2030 года прогнозируют увеличение до 100 миллионов тонн.