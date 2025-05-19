Лукашенко провёл встречу с губернатором Красноярского края

Расширение объемов поставок продукции белорусского машиностроения, промышленная кооперация, участие отечественных специалистов в проектах по модернизации сектора АПК Красноярского края. Такие вопросы и предложения обсуждали сегодня, 19 мая, во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На должность Михаил Котюков был назначен в 2023 году, и это первый визит политика в Минск в новой должности. Беларусь и Красноярск разделяет порядка пяти тысяч километров. Несмотря на это, сотрудничество активно развивается. Как результат – товарооборот в последние годы стабильный, достигает 200 миллионов долларов. Впрочем, как отметил Александр Лукашенко, эту цифру можно значительно превысить.

Так, одним из ключевых направлений взаимодействия остаются поставки техники и оборудования для горнорудной промышленности. На Красноярский край приходится порядка 70 % запасов угля России, регион – в числе лидеров по добыче золота, также разведано более 20 месторождений нефти и газа. На службе у профильных предприятий – белорусская техника, в том числе БЕЛАЗы.