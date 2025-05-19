Мы стали не просто партнёрами, а уже друзьями – Лукашенко провёл переговоры с наследным принцем Омана

Еще одна встреча в графике Президента – с наследным принцем Омана. Зеязин бен Хайтам Аль Саид координирует сотрудничество с Беларусью, это его первый визит в Минск. Напомним, Александр Лукашенко посещал Оман дважды, последний раз – с рабочим визитом в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на повестке три ключевых блока вопросов: логистика, народная дипломатия и экономика. Как подчеркнул глава государства, сегодня стороны убедились, что могут сотрудничать по обозначенным ранее направлениям. Беларусь может многое предложить партнерам. И наоборот. Интересы у стран взаимные.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мне кажется, что в результате моего визита в вашу прекрасную страну в свое время мы стали не просто партнерами, а уже друзьями. Нам очень интересна ваша страна. Не скрою, как некоторая альтернатива в том регионе для продвижения наших интересов, прежде всего торгово-экономического сотрудничества с вашей страной. И через вашу страну – с Восточной Африкой, с Африкой вообще и со странами региона.

Зеязин бен Хайтам Аль Саид, наследный принц – министр культуры, молодежи и спорта Омана:

С момента вашего визита мы серьезно продвинулись в наших отношениях. Начали со сферы туризма, гостеприимства. Я очень рад, что те проекты, которые мы наметили, действительно внесут серьезный вклад в увеличение товарооборота и инвестиционное сотрудничество между нами.

Отметим, прямой рейс из Минска в Салалу – второй по численности населения город Омана – появился в феврале 2025 года. Маршрут пользуется популярностью.