Тертель: мы знаем цели конкретных лиц, которые будут пытаться дестабилизировать ситуацию

9 мая для белорусов прочно ассоциируется с Днем Победы. В этом плане у белорусов нет никаких политических и исторических раздвоений, которые в последнее время все глубже и все чаще терзают все больше стран на постсоветском пространстве. Для нас это событие вне времени и политической конъюнктуры. День Победы отмечали даже в коронавирусные времена, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Этот год не стал исключением.

Тем временем и в Беларуси, что называется, запахло порохом. На неделе стало известно, что 9 мая в нашей стране готовилась серия терактов. Белорусским спецслужбам удалось задержать исполнителей. Они получали взрывчатку из-за рубежа, замаскированную под видом бытовой техники. Ее запала хватило бы, чтобы пустить под откос несколько железнодорожных составов. Заказчики терактов находятся в Украине.

Ольга Коршун, СТВ:

К чему нам готовиться?

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

У наших противников, а это так называемый коллективный Запад, цели абсолютно не поменялись. Они заключаются в том, чтобы изменить геополитический расклад в регионе. Поэтому расслабляться не следует. Мы ждем попыток. И не только ждем, а знаем конкретные цели конкретных лиц, которые будут пытаться дестабилизировать ситуацию в нашей стране в ближайшее время. Спонсоры на них давят, спонсоры требуют акций, терактов, дестабилизацию ситуации. Их не устраивает, что сейчас происходит – спокойная обстановка в нашей стране, мирный труд. Есть, конечно, проблемы у любой страны. Но мы эти проблемы решаем. И это очень раздражает тех, кто хотел бы ситуацию поменять.