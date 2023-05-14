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Тертель: мы знаем цели конкретных лиц, которые будут пытаться дестабилизировать ситуацию

14 мая 2023 17:06
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9 мая для белорусов прочно ассоциируется с Днем Победы. В этом плане у белорусов нет никаких политических и исторических раздвоений, которые в последнее время все глубже и все чаще терзают все больше стран на постсоветском пространстве. Для нас это событие вне времени и политической конъюнктуры. День Победы отмечали даже в коронавирусные времена, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Этот год не стал исключением.

Грызлов: Путин сказал, что нам объявлена война, поэтому мы должны должным образом ответить. Подробнее.   

Тертель: мы знаем цели конкретных лиц, которые будут пытаться дестабилизировать ситуацию-1

Тем временем и в Беларуси, что называется, запахло порохом. На неделе стало известно, что 9 мая в нашей стране готовилась серия терактов. Белорусским спецслужбам удалось задержать исполнителей. Они получали взрывчатку из-за рубежа, замаскированную под видом бытовой техники. Ее запала хватило бы, чтобы пустить под откос несколько железнодорожных составов. Заказчики терактов находятся в Украине. 

Тертель: мы знаем цели конкретных лиц, которые будут пытаться дестабилизировать ситуацию-4

Ольга Коршун, СТВ:  
К чему нам готовиться?  

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси: 
У наших противников, а это так называемый коллективный Запад, цели абсолютно не поменялись. Они заключаются в том, чтобы изменить геополитический расклад в регионе. Поэтому расслабляться не следует. Мы ждем попыток. И не только ждем, а знаем конкретные цели конкретных лиц, которые будут пытаться дестабилизировать ситуацию в нашей стране в ближайшее время. Спонсоры на них давят, спонсоры требуют акций, терактов, дестабилизацию ситуации. Их не устраивает, что сейчас происходит – спокойная обстановка в нашей стране, мирный труд. Есть, конечно, проблемы у любой страны. Но мы эти проблемы решаем. И это очень раздражает тех, кто хотел бы ситуацию поменять.   

Головченко: «Президент же вам сказал: забудьте про санкции. Мы забыли». Читать здесь.  

# Национальная безопасность # общество # Ольга Коршун # Иван Тертель # Фотофакт

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