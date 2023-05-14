Головченко: «Президент же вам сказал: забудьте про санкции. Мы забыли»

9 мая для белорусов прочно ассоциируется с Днем Победы. В этом плане у белорусов нет никаких политических и исторических раздвоений, которые в последнее время все глубже и все чаще терзают все больше стран на постсоветском пространстве. Для нас это событие вне времени и политической конъюнктуры. День Победы отмечали даже в коронавирусные времена, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Этот год не стал исключением.

Испытывают Беларусь и на экономическом фронте. С введением санкций Запад надеялся ликвидировать наш реальный сектор, но и эту блокаду выстояли. Сегодня санкции даже не стоят на повестке. А западные бизнесмены выходят на контакт с белорусскими дипломатами, чтобы найти варианты восстановить оборванные связи.

Ольга Коршун:

Насколько сегодня мы готовы и финансово, и экономически выстоять эту блокаду? Это же вызов для нас. Хотя мы под санкциями много лет.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Президент же вам сказал: забудьте про санкции. Мы забыли. Ну, как забыли, они существуют. Но это сейчас уже не объяснение каким-то сложностям. Все, что необходимо было, мы сделали. Все, что можно, мы перестроили. Логистику перестроили, расчеты, потоки. И, как мы и обещали, с апреля мы уже фактически вышли на тот уровень, который у нас был в том году. И будем прибавлять дальше от месяца к месяцу. Мы уже не испытываем на себе никакого шока. Много было раньше непонятных вещей, как те или иные вопросы отстраивать по-новому, но сейчас, я считаю, эту страницу мы уже закрыли.

Ольга Коршун:

То есть экономическая победа будет за нами?

Роман Головченко:

Я уверен.