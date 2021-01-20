Григорий Азарёнок: «План кураторов сработал. Навальный арестован и повод для бунта и мятежа есть»

Новости Беларуси. Внимание мировых СМИ приковано к инаугурации Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

Сегодня главными атрибутами демократии являются колючая проволока, заборы и десятки тысяч военнослужащих и полицейских. После того, что произошло в США за последние недели, какие-либо упреки в сфере прав человека и демократии в адрес других государств кажутся абсурдными. Тем временем технологии цветных революций перебрасываются сейчас из Беларуси в Россию. Как связаны эти события и рецепты спасения государственности? «Тайные пружины политики» Григория Азаренка. Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Мир приближается к стадии турбулентности. В должность вступает президент США Байден. Он и силы, стоящие за ним, жаждали власти, власти безграничной и беспредельной. Для того чтобы получить эту власть, они нагло, на виду у всего мира окончательно растоптали какие-либо иллюзии демократии. Таких грязных, беспредельных по уровню цинизма выборов еще мир не видел. Затем провокация в Капитолии и полная зачистка неугодных. Они хотят гарантировать свою беспредельную власть, лишив даже мысли о том, что ее можно оспорить. Инаугурация Байдена. Фарс вселенского масштаба. Под лозунги о демократии в Вашингтоне возвели практически концлагерь. Десятки тысяч полицейских и военных. Перекрытые дороги. Охота на ведьм и истерия в СМИ. И еще нас упрекали в тайной инаугурации. Вот эти люди и те, кто трепетно ловит и обсуждает каждое слово, доносящееся оттуда.

Григорий Азаренок:

Что все это означает? Время иллюзий прошло. Прошло время розовых очков и ожиданий. Наступает война. Мировой глобализм намерен окончательно расправиться со своими противниками и построить концлагерь планетарного масштаба. Ему катастрофически не хватает ресурсов. Ему нужны новые колонии. И никаких разговоров о демократии больше не будет. На его пути стоит Евразия. Первой удар приняла Беларусь. Здесь обкатали новейшие усовершенствованные технологии промывания мозгов и цветных революций. Главный ресурс глобализма, его главное оружие – не деньги, не агенты, не военная мощь. Его главное оружие – оболваненные люди, из которых делают секту, беспрекословно подчиняющуюся адептам. Люди теряют разум, способность мыслить, анализировать, воспринимать другое. Они становятся зависимыми от информационных наркотиков. И затем таких людей можно использовать как угодно. Блогер набирает популярность. Затем систематически нарушает закон, постоянно провоцирует, нарывается на заключение под стражу. Мировые СМИ делают его героем общечеловеческого масштаба, хоть как личность он не стоит и выеденного яйца. На свободе остается супруга, которая становится знаменем. Знакомая история, правда? Где-то мы это уже видели. Почерк один и тот же.

Григорий Азаренок:

Алексей Навальный вернулся в Россию. Прекрасно понимал, что ходит под уголовной статьей. Осознавал, что однозначно завербованному агенту спецслужб не позволят оставаться на свободе. Но он возвращается из Германии в Россию. Не хватает только, чтобы самолет был запломбирован. Почему он это делает? А у него нет выбора. Ему приказали. Приказали те, кто его содержит, консультирует, кто им руководит. И вот уже знамя борьбы за демократию готово. Уже объявлены митинги, уже готовятся провокации. Как все это знакомо. Но вы посмотрите, как наши антигосударственные СМИ включились в эту повестку. Как по команде. Непонятно, что ты читаешь, TUT.BY или «Эхо Москвы», «Нашу Ниву» или «Дождь». И даже Светлана Тихановская вдруг посчитала себя вправе рассуждать о тяжелой судьбе русского народа. И тут очень любопытная вещь. План кураторов сработал. Навальный арестован и повод для бунта и мятежа есть. И на следующий день Шрайбман обмолвился – Тихановской и компании нужно это повторить. Агент глобализма готовит почву для колоссальной провокации. А затем и сама беглянка заявила, что хочет вернуться. Полгода не хотела и вдруг захотела. Но она сама ничего хотеть не может – все решают те, кто ее содержит. Все ваши планы понятны. Все ваши карты прозрачны. Здесь Светлана ходит под уголовным делом, и ее возращение и арест могут стать тем самым спусковым крючком, который разожжет затухшие протесты. Вы очень плохие стратеги.