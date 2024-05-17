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Государственный визит Лукашенко в Азербайджан продолжается

17 мая 2024 13:32
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Государственный визит Президента Беларуси в Азербайджан продолжается. Утром борт № 1 приземлился в международном аэропорту в Физули, у трапа белорусского лидера встретил Ильхам Алиев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко и Алиев посещают возрождаемые территории Азербайджана.

Государственный визит Лукашенко в Азербайджан продолжается-1

Далее лидеры двух стран направились в город. Президенты также направились в город Шушу, где также идут восстановительные работы. Главы государств посетили жилой массив, памятные места и музейно-выставочную экспозицию о деятельности Гейдара Алиева. Александр Лукашенко и Ильхам Алиев также осмотрели тракторную технику, подаренную городу Президентом Беларуси.

Государственный визит Лукашенко в Азербайджан продолжается-4

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Государственный визит Лукашенко в Азербайджан продолжается-7

Шуша основана еще в XVIII веке. Издревле славилась богатой культурной жизнью, литературой, музыкой. Здесь были сотни памятников архитектуры, практически все они разрушены. Город постепенно возвращается к жизни, реставрируют объекты, отстраивают жилые кварталы. Помощь в этом готова оказать и Беларусь.

# Беларусь-Азербайджан # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев

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