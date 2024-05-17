Государственный визит Лукашенко в Азербайджан продолжается

Государственный визит Президента Беларуси в Азербайджан продолжается. Утром борт № 1 приземлился в международном аэропорту в Физули, у трапа белорусского лидера встретил Ильхам Алиев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко и Алиев посещают возрождаемые территории Азербайджана.

Далее лидеры двух стран направились в город. Президенты также направились в город Шушу, где также идут восстановительные работы. Главы государств посетили жилой массив, памятные места и музейно-выставочную экспозицию о деятельности Гейдара Алиева. Александр Лукашенко и Ильхам Алиев также осмотрели тракторную технику, подаренную городу Президентом Беларуси.

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