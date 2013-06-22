Гонконг. Есть ли чему поучиться Беларуси у этой страны в ведении бизнеса?

Украина, конечно же, один из главных торговых партнеров Беларуси. Однако ж не знаю, есть ли чему поучиться у этой страны в ведении бизнеса? Возможно, да. Но есть более далекие и менее масштабные страны, с которыми товарооборот у Беларуси, конечно, мизерный, по сравнению с Украиной, но у которых точно можно поучиться. Мы уже рассказывали о чудо-государстве под названием Сингапур. Сегодня еще одна удивительная точка на карте (точка в прямом смысле) – очень маленькое место под названием Гонконг! И который год он получает титул «самой открытой экономики мира».

Мы уже рассказывали о чудо-государстве под названием Сингапур. Сегодня еще одна удивительная точка на карте (точка в прямом смысле) – очень маленькое место под названием Гонконг! И который год он получает титул «самой открытой экономики мира».

Город-государство, название которого очень часто соседствует со словом «самый». В Гонконге самая дорогая в мире недвижимость. Здесь и самая большая плотность миллиардеров на планете. На этом же острове – самая удобная для бизнеса экономика. Все это на фоне самого яркого в мире соединения Востока и Запада.

90 процентов всех своих доходов Гонконг получает за счет сферы услуг. Если посмотреть вот с этой высокой точки вниз на город, то вы не увидите ни одной фабрики, ни одного завода, хотя еще 30 лет назад в Гонконге работало около 50 000 промышленных предприятий. Сейчас основную часть делового города занимают офисы страховых, транспортных компаний, ну и, конечно же, банков.

Вот уже 16 лет Гонконг является специальным административным районом Китая. До этого остров тоже был не суверенным государством. Как и его близнец по духу – Сингапур – Гонконг являлся вплоть до 1997 британской колонией. Джон Кэррол – автор нескольких книг об истории Гонконга. Профессор живет на острове уже почти 50 лет. По его мнению, рост экономики этого мини-государства в середине двадцатого века вызвала война в Корее. С этого и началась «история успеха».

Джон Кэрролл, профессор университета Гонконга:

Из-за корейской войны рынок Китая был официально закрыт для британцев. И в тот период появилось очень много контрабанды. Именно за счет контрабанды значительное количество людей в Гонконге разбогатело. Но что интересно, китайские торговцы осознавали, что контрабанда, хоть и приносит прибыль, является не надежным источником обогащения. Поэтому в конце 50-ых годов Гонконг переключился на промышленность.

Началось все с массового пошива одежды. Приехавшие из Шанхая коммерсанты создали в Гонконге легкую промышленность. Хотя сегодня уже как-то трудно представить какие-нибудь джинсы с пометкой «Сделано в Гонконге». Затем последовал бум производства электроники. А закончилась эта индустриализация по-гонконгски переносом всех фабрик и заводов в соседние китайские города.

Джон Кэрролл, профессор университета Гонконга:

В поздние 70-е Гонконг полностью переключился с легкой промышленности на экономику услуг. И причиной этому было то, что Китай открывал свои границы в то время.

Марк Завадский, журналист:

Промышленности нет, Гонконг – это город настоящего и город будущего, он основан на услугах, на экономике услуг. Здесь большой довольно внутренний рынок потребления, здесь находится много компаний, которые работают с Китаем. Независимость гонконгской системы дает гарантии бизнесменам, что здесь они будут защищены.

По размерам Гонконг примерно равняется трем таким городам, как Минск. Британскими эти владения стали в 1842. В те времена здесь была рыбацкая деревушка, а в окружающих скалах прятались местные пираты. Морских разбойников здесь точно не осталось, а вот рыбаки до сих пор занимаются своим промыслом.

Гонконг - это не один остров, а примерно две с половиной сотни островов. И основное средство сообщения между этими островами – небольшие лодки сам-пан. Пытаюсь ею управлять. Вот конкуренты проплыли мимо. И, кстати, только что мы покинули одну из рыбацких деревень, рыбаки живут прямо яхтах, конечно, не фешенебельных, нормальных, и здесь стоит такой густой сочный аромат сушеной рыбы. Сам-пан управлять легко, идет плавно, практически не качает.

Кстати, в переводе на русский Гонконг означает «благоухающая гавань». Здесь когда-то торговали изделиями из ароматной древесины, специями и благовониями. Залив Виктория продолжает пахнуть и сейчас. Только ароматы уже другие, и не всегда приятные. Одна из проблем мегаполиса – это загрязнение воздуха. Подсчитано, что почти треть всех дней в году над городом повисает смог. Один из островов автономии – остров Ламма – и вовсе ввел запрет на автотранспорт. Такси во всем Гонконге перевели на газ. При этом власти всячески пытаются ограничить интенсивность движения на дорогах.

Марк Завадский, журналист:

Очень неудобное передвижение на автомобилях, причем по многим сразу параметрам. Во-первых, довольно дорогие лицензии на использование машины, здесь очень плохо с парковкой, дорогая парковка, стоимость парковки.... как раз была новость, что стоимость одного парковочного места самого дорогого превысила стоимость квартиры в Сан-Франциско.

По стоимости недвижимости Гонконг занимает первое место в мире, причем цены постоянно растут. В 2012 это мини-государство стало мировым лидером по скорости подорожания жилья. За год квартиры прибавили в цене около 23 процентов. Средняя стоимость квадратного метра составляет 16 000 американских долларов. То есть за апартаменты площадью 60 квадратных метров нужно заплатить почти миллион долларов.

Джон Синхундип, житель Гонконга:

Я в Гонконге уже 45 лет. Жизнь все время дорожает. Все что бы ни купил – все будет стоить больше. Я снимаю квартиру, и в месяц мне нужно платить за жилье две с половиной тысячи долларов. Это очень дорого.

Марк Завадский, журналист:

Стоимость жизни растет, квартир растет, в принципе, средний класс уже не может позволить купить себе квартиру, фактически, даже в ипотеку. Это очень большие деньги, поэтому это вызывает недовольство у местного населения.

Говорят, что цены на недвижимость стали астрономическими во многом благодаря интересу со стороны иностранцев. Особенно этому поспособствовали богатые жители континентального Китая, которые таким образом выводят деньги из страны. Правительство даже удвоило налог на покупку жилья и обратилось к банкам с просьбой повысить ставки по кредитам.

Виктория Яковлева, гид-переводчик:

Город плотно населен. И, естественно, проблемы земли, на которой можно что-то строить, всегда была. Потому что здесь всегда было мало земли. С конца 19 века начали насыпать землю, просто чтобы где-то можно было строить.

А строить надо все больше и больше. Особенно бизнес-центров и офисов. Ведь в официальных рейтингах из года в год Гонконг занимает первое место по уровню экономических свобод.

Рукотворным символом открытости экономики Гонконга можно считать вот это здание, которое находится за моей спиной. Это центральный правительственный комплекс. По форме оно похоже на арку или на портал. А в народе его так и называют – дверь.

Гонконг активно привлекает иностранных предпринимателей открывать бизнес на острове. Зарегистрировать здесь компанию можно через интернет, находясь при этом на другом конце света. Правда, придется заплатить – около двух тысяч долларов. Нужно нанять местного секретаря, который будет числиться в вашей фирме. Алиса Колесникова как раз и работает в гонконгской компании, служит своеобразными воротами в Гонконг для иностранцев.

Алиса Колесникова, старший эксперт по корпоративным структурам консалтинговой компании:

Один из самых больших плюсов компании в Гонконге – это местное налогообложение. Налог по сути всего один – 16,5 % разница между вашими доходами и расходами. При этом если вы не ведете деятельности в Гонконге, вы можете, доказав это, получить то, что называется оффшорным статусом, по сути нулевую ставку налога на ваши доходы.

В наследство от англичан Гонконг получил британскую правовую систему. Это означает честные суды и наличие четких правил ведения бизнеса. Плюс к этому можно добавить почти полное отсутствие коррупции.

Алиса Колесникова, старший эксперт по корпоративным структурам консалтинговой компании:

Вы не можете перескочить через очередь. Все абсолютно равны. Начиная от гонконгского миллиардера Ли Гашина, кончая бабушкой, которая решила открыть компанию по продаже пирожков. Они все приходят в одно и то же место, они все пытаются подать какие-то документы. Они не знают, кто будет заниматься этим документом. Они не знают, кто будет за это ответственный. Контакта с исполнителем нет.

Наверное, поэтому в Гонконг стремятся крупные транснациональные корпорации. На острове основали свои штаб-квартиры 70 из 100 самых крупных банков планеты. В этом финансовом центре Азии работают консульства более чем из ста десяти стран.

Сергей Койнов переехал в Гонконг из Екатеринбурга 4 года назад. Попал сюда впервые случайно – приехал отпраздновать день рождения. Настолько понравилось в Гонконге, что Сергей решил открыть здесь свою логистическую компанию. Теперь занимается поставками китайских товаров по всему миру, в том числе и в Беларусь.

Сергей Койнов, директор компании:

В связи с тем, что очень прозрачная система налогообложения, принято платить налоги, а не принято их скрывать. Некоторое время назад было собрано больше налогов, чем необходимо. Наше правительство Гонконга приняло соломоново решение: оно раздало всем гражданам Гонконга, не взирая на то, сколько они заплатили налогов в прошлом году, по 5 тысяч гонконгских долларов вернуло (650 долларов США). Поэтому хочется платить!

Гонконгская фондовая биржа входит в десятку самых крупных бирж мира. В Азии она вторая – после Токийской. Здесь размещают свои акции около полутора тысяч компаний. Общая капитализация превышает 2 триллиона долларов.

Пока Европа и Америка еще только спят, здесь, в Гонконге, уже вовсю зарабатывают деньги. Мы находимся на гонконгской фондовой бирже, в следующем году это финансовое учреждение будет праздновать свое столетие. Как видите, брокеры спокойно сидят за компьютерами, никто не бегает, и не кричит. Без шума и пыли здесь таким образом зарабатывают миллиарды.

Наша соотечественница Ирина Синкевич живет в Гонконге уже более десяти лет. Приехала сюда вместе с мужем-британцем, которому здесь предложили выгодный контракт. Родила на острове двоих детей. Но по-настоящему осесть Ирина со своей семьей, все-таки, собирается в Европе.

Ирина Синкевич, переводчик:

Не зря говорят: Гонконг – город контрастов. Ты можешь идти через фешенебельные магазины и красивые небоскребы, а через 5 минут завернуть за угол и увидеть какие-то бедные районы, не совсем такие красивые дома, и люди едят на улице какую-нибудь лапшу. Здесь такой контраст, что, в принципе, мне в Гонконге и нравится. Здесь не бывает скучно.

Под юрисдикцию КНР Гонконг перешел 1 июля 1997 года. Накануне этого многим было неясно, каким образом смогут ужиться коммунистический Китай и капиталистический Гонконг. Однако был разработан по-восточному мудрый принцип «одна страна – две системы». И на 50 лет Гонконгу гарантировано сохранение нынешнего экономического строя, в том числе и собственной валюты. Лишь вопросы внешней политики и обороны отошли Пекину.

Давид Вилк Линг, предприниматель:

Да, мы были колонией до 97-ого года. Экономика была на хорошем уровне, так как мы были развивающимся городом. Мы сейчас сближаемся с Китаем. И нужно отметить, что это представляет как возможности, так и риски. Никто не знает, что будет через 20-30 лет, поэтому мы должны быть ко всему готовы, не упустить шанс, когда придет время.

Сянг Пинг Чу, редактор:

Я думаю, что Пекин использует Гонконг для того, чтобы показать западной общественности, какой он есть – настоящий Китай. Демократия с одной стороны, но и контроль Правительства – с другой. Наблюдать за отношениями между Гонконгом и Пекином очень интересно, так как происходит своего рода соревнование. С давних времен Гонконг выступал в качестве ворот в Китай для людей из других частей света. Сегодня есть такие порты, как Шанхай, поэтому здешние жители переживают по поводу того, что бизнес станет обходить их стороной и следовать напрямую через Шанхай. В этом и состоит причина соперничества.

В 1997 в Гонконге начала действовать и новая конституция, которая называется Основным законом. Если до этого страной руководил губернатор, то теперь первое лицо в автономии – это так называемый Главный министр. По-английски эта должность звучит как генеральный директор. Его избирает специальный комитет, который состоит из восьми сотен представителей деловой элиты Гонконга.

Алиса Колесникова, старший эксперт по корпоративным структурам консалтинговой компании:

Не зря главу Гонконга... его официальная должность называется исполнительный директор. Он, по сути, управляет большой-большой успешной компанией. И он отслеживает, чтобы все получали в равной доле то, что может предоставить им государство.

Джон Кэрролл, профессор университета Гонконга:

Да, некоторые утверждают, что Гонконг управляется подобно большому бизнесу, а не как государство или особый административный регион государства. Так оно и есть в определенных условиях. Но что вы хотите от колониального наследия? Изначально управление колонией требовало максимально уменьшить затраты и инвестировать как можно больше. Это своего рода одна из классических либеральных экономик.

Свободной осталась и политика, которой здесь очень даже интересуются. Гонконгцы любят устраивать митинги. Вот недавно, к примеру, на улицы вышли те, кто поддерживает Эдварда Сноудена – экс-агента ЦРУ, который опубликовал серию секретных документов. Митингующие призвали власти защитить Сноудена и не выдавать его Вашингтону.

А в прошлом сентябре, к примеру, в Гонконге прошли многотысячные демонстрации. Поводом стала попытка Пекина ввести в местных школах уроки патриотизма. Гонконгцы испугались, что таким образом будет навязываться коммунистическая идеология.

Сергей Койнов, директор компании:

Сейчас нынешний губернатор явно прокитайски настроен. Первым нововведением его было ввести во всех школах обязательный подъем китайского флага утром на линейке и уроки патриотизма. Забастовки были колоссальные, митинги, протесты, блокировалось движение улиц, в итоге нашли компромисс – оставили только подъем флага, и то не во всех школах. На усмотрение педагогического коллектива.

Когда гуляешь по Гонконгу, и так создается впечатление, что ты в центре какой-то демонстрации. Этот город – одно из самых густонаселенных мест в мире. Здесь проживает более семи миллионов человек. При этом нет проблем с общественным транспортом. До любой точки города можно доехать на метро, которое состоит более чем из 150 станций. Кстати, в прошлом году эта подземка перевезла около полутора миллиардов пассажиров. Плюс к этому по улицам города курсируют уникальные двухэтажные автобусы и трамваи.

В Гонконге в высоту стремятся не только здания, но и автобусы. Это, можно сказать, британское наследство. Мы сейчас на втором этаже – самые лучшие места – это конечно первый ряд. Поездка стоит чуть больше доллара.

Есть такой стереотип, что Гонконг – это такие сплошные каменные джунгли. На самом деле, лишь четверть территории этого небольшого города-государства заселена. Остальную площадь занимают вот такие парки и заповедники. Город практически вгрызается в скалы, чтобы строить новые здания. Из-за этого некоторые улицы имеют очень крутой уклон. Но здесь пешеходам на помощь пришли технологии.

Еще одним видом общественного транспорта в Гонконге можно считать вот этот эскалатор, причем он является самым длинным в мире – на нем можно проехать целых 800 метров. Причем эта движущаяся дорога утром работает на спуск, а после обеда, когда люди возвращаются с работы, она поднимает всех вверх.

Около 95 процентов жителей Гонконга составляют этнические китайцы. При этом на острове – религиозное многообразие. Здесь расположено около шести сотен различных храмов. Вот, к примеру, один из самых известных культовых комплексов – Вон Тай Син. Его уникальность в том, что здесь проповедуют сразу три религии – даосизм, буддизм и конфуцианство.

Если зайти на задворки даосистского храма, то можно увидеть такую картину. Это чем-то напоминает наши торговые ряды – однако здесь ничего не продают, а предсказывают будущее. И сейчас мы попробуем узнать, сколько стоит услуга.

Здравствуйте! Сколько стоит ваше предсказание?

Триста долларов (40 долларов США).

И что я услышу за такие деньги?

Я вам расскажу, сколько вы проживете лет, каким будет ваш брак и ваши успехи на работе.

По соседству узнать будущее можно и другим способом. Вот взяли бамбуковые палочки, называются чим, сейчас попробуем потрясти их, узнать, что впереди. Пойдем туда, где все местные жители это делают. Вот они так сидят, встрясывают эти палочки чим, по легенде – одна должна выпать, выпала – какой номер? Номер 72 – это как лотерея. Палочки дают бесплатно потрясти, а потом чтобы узнать, что же значит этот номер, какая впереди человека ждет судьба, нужно идти вниз и там платить деньги за то, что тебе выдадут распечатку твоего будущего. Но мы этого делать не будем, потому что пускай будущее остается тайной.

Кстати, настоящей религией в Гонконге стало и следование принципам фэн-шуй. Здесь стараются жить в гармонии не только с окружающей природой, но и с миром вымышленных существ. Специалисты по фэн-шуй утверждают, что в горе, которая находится за вот этим зданием, живет дракон. И архитекторы этой многоэтажки специально запланировали такой проем, через который вот этот дракон мог бы беспрепятственно летать к морю и обратно.

Джон Кэрролл, профессор университета Гонконга:

Приезжих больше всего удивляет то, что в таком современном городе все еще проповедуется фэн-шуй. И это правда. Даже в самых новых зданиях Гонконга. Вы никогда здесь не начнете строительство, пока у вас нет эксперта по фэн-шуй, который придет и скажет вам, как все правильно спроектировать.

В эти дни залив Виктория в Гонконге оказался во власти плавающих драконов. Это красочное шоу называется карнавалом драконьих лодок и проводится здесь уже две тысячи лет. По легенде, китайский национальный герой Цюй Юань покончил с собой, утопившись в реке в знак протеста против продажных чиновников. Сейчас этот фестиваль является одним из главных праздников в Гонконге.

Гонконг – это место, в котором встретились цивилизации Запада и Востока и смогли создать прочный союз. Кроме того, именно на этом острове прошлое и будущее связаны неразделимо. Возможно, в этом и скрывается секрет азиатского тигра по имени Гонконг.