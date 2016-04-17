Беларусь и Сингапур: в Минск прибывает сингапурская делегация

Новости Беларуси. Беларусь расширяет сотрудничество с государствами Юго-Восточной Азии. 17 апреля в нашу страну прибывает делегация из Сингапура во главе с государственным министром торговли и промышленности.

В течение трех дней пройдут встречи в правительстве и ряде министерств. Иностранные гости посетят Парк высоких технологий и Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии. В ходе встреч будет обсужден весь спектр вопросов развития двусторонних отношений, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, сотрудничество в финансовом и банковском секторе, перспективы взаимодействия по линии ЕАЭС-Сингапур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс- секретарь МИД Республики Беларусь:

Гандлёва-эканамічныя дачыненні маюць прастору для развіцця, бо таваразварот у мінулым годзе складаў прыкладна 30 мільёнаў долараў. Крышачку больш сінгапурскі экспарт быў у Беларусь за імпарт тавараў з Беларусі, але гэта невялікая розніца. Таксама развіваюцца адносіны ў галіне сінгапурскіх інвестыцый у Беларусь. У мінулым годзе агульны аб’ём інвестыцый з Сінгапура ў Беларусь перавысіў тры мільёна долараў.