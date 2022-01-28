Игорь Гедич: Президент ещё в 2016 году говорил, что нам предстоит менять Конституцию. Президент сказал – Президент сделал

Новости Беларуси. Во Дворец Республики на Послание Президента приглашены около 2,5 тысяч человек. В зале соберутся все те, кому в первую очередь предстоит реализовывать поставленные главой государства задачи: депутаты, сенаторы, правительственный блок, главы регионов, представители дипломатического корпуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выездная студия СТВ начинает свою работу.
Илона Волынец, СТВ:
Поделитесь своими ожиданиями, впечатлениями от выступления главы государства, которое мы все ожидаем, может быть, не только как сенатор, но и как обычный белорус.
Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я, наверное, с 6 утра сегодня уже жду Послания Президента. Честно вам могу сказать, это всегда волнительно. Действительно лидер страны, который не боится отвечать на злободневные вопросы, который не боится принимать решения, проводить их в жизнь. Наверное, его Послание будет говорить о многом. Думаю, это будет немножко констатация каких-то фактов, фактчекинг, чего мы достигли. И, наверное, обязательно те направления, в которых мы должны двигаться.
Я уверен, что Президент скажет о предстоящем референдуме, который у нас будет проводиться 27 февраля. И, естественно, сегодняшний момент – это такое основное знаковое событие, которым живет весь народ белорусский. Я бы хотел обратить внимание, что Президент еще в 2016 году говорил о том, что нам предстоит менять Конституцию и модернизировать нашу общественную жизнь. И в этом направлении мне очень нравится то, что Президент сказал – Президент сделал. Для мужчин характерно, и мне импонируют люди, слово которых не расходится с делом. В этом отношении, особенно для политика, это очень важно.
Естественно, я надеюсь и уверен, что услышу те задачи, которые нам предстоит решать. Ведь после принятия Конституции нам предстоит еще очень много пройти вопросов в области приведения законов в соответствие. Поэтому еще предстоит очень серьезная работа. И в этом направлении Президент, думаю, расставит все точки над ё. И, в общем-то, мы получим какой-то посыл, может быть, даже не просто посыл к действию, но, наверное, уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении. Потому что, оглядываясь назад, за все время, в историческом измерении, существования нашего государства мы очень много сделали, здесь можно очень много перечислять тех моментов, но, исходя из того, что эфир у нас не совсем широкий, я воздержусь.
Илона Волынец:
Каждый год мы, журналисты, так точно гадаем, с чего вообще будет начинать свою речь глава государства. Как думаете, геополитике будет уделено много внимания? Все-таки ситуация на границе неспокойная.
Игорь Гедич:
Да, действительно, я думаю, что непременно он об этом будет говорить. Посмотрите, что происходит вокруг нашей страны, на внешнем контуре. Мы сегодня видим, что происходит на западной границе. Я как свидетель этих событий в какой-то степени могу сказать, что белорусский народ, белорусское государство создало для беженцев, которые находятся, в частности, в ТЛЦ «Брузги», так называемый гуманитарный купол защитный, в то время как, мы видим, на польской территории развернуты три дивизии. И это говорит о чем? Подмена понятий идет. Вы с кем собираетесь бороться, вы что планируете? Я бы хотел задать такой вопрос политическому истеблишменту, в частности, западных стран. Но мы понимаем и трезво оцениваем ситуацию. Мы как были людьми, которые оказывают поддержку простым людям, оказавшимся в непростой ситуации, так и будем поддерживать. Президент дал поручение относительно этих людей, которые там находятся, о создании определенных временных условий их жизни. И все-таки эти люди надеются, что решение будет принято. И нам тоже надо принимать решения в соответствии с той ситуацией, которая разворачивается на наших границах.
Илона Волынец:
Мы не бросим людей в беде.
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