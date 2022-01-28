Игорь Гедич: Президент ещё в 2016 году говорил, что нам предстоит менять Конституцию. Президент сказал – Президент сделал

Игорь Гедич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я, наверное, с 6 утра сегодня уже жду Послания Президента. Честно вам могу сказать, это всегда волнительно. Действительно лидер страны, который не боится отвечать на злободневные вопросы, который не боится принимать решения, проводить их в жизнь. Наверное, его Послание будет говорить о многом. Думаю, это будет немножко констатация каких-то фактов, фактчекинг, чего мы достигли. И, наверное, обязательно те направления, в которых мы должны двигаться.

Я уверен, что Президент скажет о предстоящем референдуме, который у нас будет проводиться 27 февраля. И, естественно, сегодняшний момент – это такое основное знаковое событие, которым живет весь народ белорусский. Я бы хотел обратить внимание, что Президент еще в 2016 году говорил о том, что нам предстоит менять Конституцию и модернизировать нашу общественную жизнь. И в этом направлении мне очень нравится то, что Президент сказал – Президент сделал. Для мужчин характерно, и мне импонируют люди, слово которых не расходится с делом. В этом отношении, особенно для политика, это очень важно.

Естественно, я надеюсь и уверен, что услышу те задачи, которые нам предстоит решать. Ведь после принятия Конституции нам предстоит еще очень много пройти вопросов в области приведения законов в соответствие. Поэтому еще предстоит очень серьезная работа. И в этом направлении Президент, думаю, расставит все точки над ё. И, в общем-то, мы получим какой-то посыл, может быть, даже не просто посыл к действию, но, наверное, уверенность в том, что мы движемся в правильном направлении. Потому что, оглядываясь назад, за все время, в историческом измерении, существования нашего государства мы очень много сделали, здесь можно очень много перечислять тех моментов, но, исходя из того, что эфир у нас не совсем широкий, я воздержусь.