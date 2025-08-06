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Гродненские пограничники задержали нарушителя с аэростатическими шарами

06 августа 2025 06:48
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50 баллонов с газом, 18 аэростатических шаров и 12 GPS-навигаторов. Нарушителя с такой экипировкой задержали гродненские пограничники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненские пограничники задержали нарушителя с аэростатическими шарами-2

Обнаруженные недалеко от белорусско-литовской границы предметы изъяты. В отношении мужчины начат административный процесс. За игнорирование пограничного режима ему грозит штраф до 50 базовых величин. В ГПК напоминают, что запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения.

# Госпогранкомитет # Государственная граница Беларуси

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