Гродненские пограничники задержали нарушителя с аэростатическими шарами

50 баллонов с газом, 18 аэростатических шаров и 12 GPS-навигаторов. Нарушителя с такой экипировкой задержали гродненские пограничники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обнаруженные недалеко от белорусско-литовской границы предметы изъяты. В отношении мужчины начат административный процесс. За игнорирование пограничного режима ему грозит штраф до 50 базовых величин. В ГПК напоминают, что запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения.