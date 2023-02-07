Политическая партия создана на базе «Белой Руси». Члены объединения автоматически станут партийными?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, а также Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КП Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Готовы ли белорусы к такой активности, к вступлению в партии?

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Они уже в партиях, уже это происходит. Во-первых, нельзя партии отделять от других общественных организаций, в целом от политической системы. Я хочу сказать, что принятие Закона «О политических партиях» – это в рамках пакета документов о гражданском обществе, о ВНС, Избирательном кодексе. И еще один момент, о котором мы должны сказать прямо сейчас, – это решение, которое уже есть, создание оргкомитета о создании политической партии на базе общественной организации «Белая Русь». Это крайне важное решение – создание президентской партии, мощной, крупной, центральной в стране. Потому что это стимул для развития не только этой партии, но и остальных, потому что развитие «Белой Руси» как партии дает возможности для развития Коммунистической партии, Либерально-демократической партии. И другим, кто действительно настроен на конструктивную работу на благо страны. Новый закон о партиях одобрен в парламенте. Что это изменит в политической жизни страны? Читайте здесь.

Юлия Бешанова:

Давайте этот нюанс уточним. Создана на базе «Белой Руси», то есть автоматически все участники общественного объединения становятся членами партии? Или это по-другому работает? Олег Гайдукевич:

Нет, очень мудрое решение было принято. Почему я его поддерживаю? Общественная организация «Белая Русь» объединяет людей разных взглядов. Я знаю, что многие члены Коммунистической партии входят в «Белую Русь», члены Либерально-демократической партии работают и входят в «Белую Русь». Общественная организация «Белая Русь» остается, а на базе «Белой Руси» создается политическая партия. Они идут рядом, но это политическая сила, которая борется за власть. Партия отличается от общественной организации тем, что основная задача партии – это борьба за власть, участие в выборах. И не надо этого слова бояться. Кто-то сейчас смотрит телевизор и говорит, что борьба за власть – это хаос. Нет, просто есть борьба за власть на улице, неконституционная борьба за власть, нецивилизованная, а разные точки зрения, альтернатива на выборах всегда должна быть.