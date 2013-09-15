Главы «Роснефти», «Газпрома» и Сбербанка: У нас стабильные, нормальные партнеры. Рисков для работы в Беларуси нет

Новости Беларуси. На неделе в сторону Беларуси дул явно теплый восточный ветер. И возник он не из-за разницы давлений, а, что совершенно очевидно, из-за взаимного интереса. И тому подтверждение буквально караван российских бизнес-тяжеловесов, которые на неделе прибыли в Беларусь.Их нередко называют китами российской элиты. А имена их слишком известны: Игорь Сечин – глава «Роснефти», Алексей Миллер – главный человек в «Газпроме» и, наконец, Герман Греф – руководитель Сбербанка России. На встречах с Александром Лукашенко они рассказали не только о текущих проектах, но и обсудили масштабные планы на будущее. И это несмотря на совсем не теплые прогнозы некоторых экспертов о том, что после разлада между калийными компаниями двум государствам – России и Беларуси – предстоит сложный период. Но прогнозы как-то не оправдались. Ведь планы – это опять к российским китам – не только в плоскости углеводородов и финансов. А, что может и важнее, в сфере, которую принято называть социальной. И бизнес, а уж тем более соседнего государства, придет сюда лишь в особом случае – когда отношения, действительно, доверительные, дружеские и не на один день.

Один за одним в Минск на этой неделе приезжали российские бизнесмены. Не просто бизнесмены – настоящие тяжеловесы политической и бизнес-элиты – Сечин, Миллер, Греф. Журналисты официального пула в кулуарах обсуждали, что не помнят, когда за такой короткий промежуток времени было столько визитов россиян.

В свое время эти фигуры занимали ключевые посты в российском правительстве, а сегодня представляют интересы крупнейших компаний. Игорь Сечин руководит «Роснефтью», Алексей Миллер – председатель правления Газпрома, а Герман Греф руководит Сбербанком России.

А ведь некоторые эксперты предрекали непростой период в отношениях Беларуси и России. Мол, после калийного разлада двух производителей жди конфликта между государствами. Не случилось. Череда визитов российских бизнесменов, говорят политологи, не просто деловые встречи – знаковые.

Алексей Беляев, политолог:

Это все свидетельство того, что серьезного конфликта ни политического, ни экономического между Россией и Беларусью нет. На сегодняшний день Россия и Беларусь демонстрируют стремление к дальнейшему укреплению своего сотрудничества.

Взять «нефтянку». 11 сентября на встрече с белорусским Президентом топ-менеджер «Роснефти» лично доложил о сохранении и партнерских отношений, и поставок нефти на прежнем уровне. Также в Минске Игорь Сечин провел серьезные переговоры в «Белнефтехиме». Как стало известно, все вопросы поставок нефти в Беларусь практически решены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу Вас поблагодарить за принципиальность. Прежде всего, за принципиальность, которую Вы проявили в вопросах обязательств российской стороны по поставкам нефти с заводами нашей страны, в том числе и на Ваш завод. Потому что примерно половиной акций сегодня владеет «Роснефть» заводом в Мозыре. Заводом продвинутым, которым имеет свои рынки, рынки приличные. Вовремя мы об этом сказали, потому что опять же, откровенно скажу, я поручил заключить договоры по поставкам нефти с мирового рынка по мировым ценам – деваться было некуда, поскольку завод же не остановишь, это ущерб огромный заводу. Поэтому Ваше заявление было кстати. И я поручал правительству обязательно проработать эти вопросы по поставкам вашей нефти на переработку на наши заводы. Я думаю, мы договоримся. Тем более, не думаю, что Вы хотите, чтобы на Ваш традиционный рынок пошли какие-то другие продукты, выработанные с чужой нефти. Я не думаю, что это нам надо делать. А нам выгода от работы с Вами очевидна. Потому что сегодня нефть очень дорога, и мы фактически будем работать, ну, может, не в убыток, то по нулям это точно. Потери будут, конечно, приличные, если еще иметь в виду тот кризис, который у нас в мире бушует сегодня да и связанные с калийным этим, калийной неразберихой. Поэтому нам не к месту сегодня всякие перипетии и споры.

Мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с «Роснефтью», и мы не хотим ограничиваться просто переработкой нефти и реализацией нефтепродуктов. Такая империя нуждается в обеспечении, начиная от продуктов питания и заканчивая техникой. Поэтому мы будем просить рассмотреть Вас вопросы, чтобы мы имели преимущество в поставках той продукции, тех товаров, которые Вам нужны будут для производства и обеспечения функционирования всей этой огромной империи.

Игорь Сечин, президент ОАО НК «Роснефть»:

Большое спасибо за Ваше время, за внимание к проектам, которые мы совместно осуществляем на территории Республики Беларусь. Я воспользуюсь этой встречей для того, чтобы так же поблагодарить Вас, Президента Российской Федерации, Правительство России, Министерство энергетики, которые помогли нам сохранить объемы поставки на Беларусь, в том числе на активы, акционером которых является сама компания «Роснефть».

Мы придерживаемся того, что выполнение контрактных обязательств – это святое правило для бизнеса. Нам, безусловно, интересно работать в Беларуси. Я только что провел утром предметные переговоры с руководством «Белнефтехима» Игорем Федоровичем Жилиным. Мы договариваемся о развитии сотрудничества нашего по всем направлениям и приглашаем белорусских производителей участвовать в тендерах, которые проводит наша компания.

А это протокольные кадры встречи Александра Лукашенко с руководителем российского газового монополиста. Заметно сразу – острых тем для разговора нет. На переговорах подтверждают партнерство. Поставки голубого топлива в страну будут увеличены, вырастет и транзит углеводородов через республику. Алексей Миллер информирует главу государства о том, что уже сделано.

Александр Лукашенко:

Впервые, наверное, за многие годы, что является странным даже, не в чем упрекнуть «Газпром». Все, что купили у вас, взяли газ – заплатили. Все, что вы прокачали через нас, вы нам заплатили полностью. Все, что вы обещали, от детишек поддержки, фестивали соответствующие, которые провели, и так далее – все сделали. Новые проекты и программы, которые предложены сегодняшнему обсуждению, нас очень интересуют. Поэтому я в очередной раз могу Вас просто только поблагодарить за сотрудничество.

Алексей Миллер, председатель правления ОАО «Газпром»:

У нас в основном бизнесе по поставкам газа и транзиту газа очень хорошая динамика. Объемы поставок газа по этому году в Беларусь увеличатся. То, что касается транзита, объемы транзита также возрастут, при этом, в первую очередь, возрастут объемы транзита по «Ямал–Европа». И мы увеличим объемы инвестирования в реконструкцию модернизации газотранспортной системы. По отношению к предыдущему году объем инвестиций возрастет на 20%, а уровень 2012 года по отношению к 2011 был даже на 2 четверти выше. И, самое главное, это понимание на сегодняшний день того, что мы уже вместе с Администрацией Президента Беларуси, вместе с Правительством Беларуси выстроили четкую программу работы по приоритетности первоочередности наших действий, шагов. Это касается и увеличения мощностей подземного хранилища, по хранению газа, это касается и реконструкции газораспределительных станций. В этом году объем закачки газа в подземные хранилища Беларуси уже больше уровня 2012 года. И уже в будущем году будет сделан новый качественный шаг, будут существенно увеличены объемы максимальных суточных отборов зимой, и также будут увеличены объемы закачки газа в подземные хранилища. Без сомнения, Александр Григорьевич, как Вы и ставили перед нами задачу, это повысит надежность и стабильность поставок газа для потребителей Беларуси в осенне-зимний период.

«Газпром» пришел в Беларусь всерьез и надолго. Россияне вообще отмечают добросовестность белорусских партнеров. У компании масштабные планы на перспективу по работе в республике. Не случайно на встрече затронули тему строительства второй нитки газопровода «Ямал–Европа» У Миллера явный интерес к этой теме. Но не газом единым. Компания взяла на себя социальные обязательства: готова и дальше финансировать многочисленные «негазовые» проекты.

Алексей Миллер:

То, что касается социальных программ, как мы и договаривались, мы увеличили объем финансирования социальных программ в 5 раз к тому уровню, который был раньше. В первую очередь, конечно же, это проекты, которые направлены на детей. Это касается и спорта, это касается медицины. Вы знаете, что, по согласованию с Администрацией Президента, принято решение по помощи Брестской крепости, мы сейчас финансируем реконструкцию юго-восточной казармы и создание соответствующей экспозиции.

Александр Лукашенко:

Вот, что такое, глава «Газпрома» побыл в Брестской крепости.

Алексей Миллер:

Да, спасибо большое за Ваше приглашение. И я Вам докладывал, на меня очень сильное все это произвело. Работы заканчиваются. Поэтому к 70-летию освобождения Беларуси будет соответственно закончена экспозиция. Ну, и конечно же, мы по линии православной церкви также оказываем помощь. Мы сейчас начали финансировать строительство православного храма.

Именно визит в Брестскую крепость побудил стать спонсором ее реконструкции. На деньги компании сейчас идет ремонт в восточной казарме и модернизация экспозиции. К 3 июля откроют филиал музея обороны цитадели.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость – герой»:

Было выделено 15 млрд рублей для проведения работ общестроительных, реставрационных и создания экспозиций.

Еще об одном проекте говорили в правительстве. Здесь подписали соглашение, которое касается здоровья детей.

По соглашению «Газпром трансгаз Беларусь» в 2013 году выделит 5 млрд рублей на программу по ранней диагностике нарушений слуха у детей. Еще 3 – на выявление проблем со зрением. Детский развлекательный центр впишется в новый многофункциональный комплекс, который построит российская компания. В здании возле Национальной библиотеки разместят офис белорусской «дочки «Газпрома». Проект стоимостью полмиллиарда долларов представили Президенту.

Алексей Миллер:

В рамках комплекса появится спортивный центр, медицинский центр, появится детский центр. Территория будет из себя представлять ландшафтный парк. «Газпром» примет участие в строительстве развязки на пересечении проспекта Независимости и улицы Филимонова.

У компании уже есть опыт строительства в стране. В Кобрине для сотрудников в 2012 году возвели жилой дом на 60 квартир. Наталья заселилась самой первой.

Наталья Ярославцева:

В зависимости от стажа работы нам делали скидки. То есть мне предприятие оплатило 80%.

Что касается непосредственно газа... На переговорах в Совмине озвучили цену на российский энергоноситель для Беларуси. Обошлось без сенсаций. В 2013 за тысячу кубометров отдавали в среднем 165 долларов. Цифра подрастет незначительно.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Безусловно, некий подъем будет, но очень незначительный. Будет на уровне 175 долларов за тысячу кубометров газа. По сравнению, сегодня Украина получает где-то 440 за кубометр. У нас сегодня льготные цены, конкурентные цены, и в перспективе они будут конкурентными.

Эти цифры влияют на экономику Беларуси. Впрочем, как и ситуация на мировом финансовом рынке. На тему финансов Президент Беларуси общался с руководителем Сбербанка России Германом Грефом. В нынешнем году это учреждение отмечает свое 90-летие. Более 8 тысяч человек работают в этой структуре на территории нашей страны.

Александр Лукашенко:

Юбиляры вы сегодня, и мы тоже. Наш общий банк, Ваш коллектив. Поэтому я с удовольствием хотел бы с Вами сегодня встретиться для того, чтобы хотя бы, ну так, коротко обсудить проблемы, которые у нас сегодня существуют. Хотя вроде бы банк функционирует, банк работает, несмотря на определенные сложности, которые у нас происходят в связи с проблемами в мировой экономике.

Вы, как экономист и человек, занимавшийся правительственными этими проблемами, знаете, что такое реальный сектор экономики, что такое экспортно-ориентированная экономика и как тяжело работать, когда покупательский спрос падает на товары и продукцию. Мы как раз этим озабочены сейчас. Ну и вроде бы динамика уже у нас в лучшую сторону пошла. По крайней мере у нас нет ни падения производства, ни падения сбыта, а наоборот, по 2-3% мы немножко добавляем даже по реализации продукции на рынках. На альтернативных рынках, не только в России. Поэтому надеемся, что к концу года мы ситуацию выправим.

Ну, и если Вы мне честно это скажете, если Европа и мир уже начинают выходить из рецессии, если – Вы мне это сказать должны честно, потому что Вы это точно отслеживаете и никогда не ошибались, сколько вы мне об этом ни говорили, никогда не ошибались, – если это так, то в будущем году, я думаю, мы уже выйдем из этих проблем и сложностей. Я думаю, «Сбербанк» в этом крайне заинтересован, потому что вложения у него велики в белорусскую экономику. И, конечно же, Вы самое заинтересованное лицо, в том числе как и я, чтобы здесь все нормально складывалось.

Действительно, Сбербанк уже заметно расширяет свое присутствие в Беларуси. В Минске подписали меморандум, по которому эта компания профинансирует БелАЗ и Мозырский НПЗ. Речь о сумме в 750 млн долларов.

Герман Греф, председатель правления Сбербанка России:

Я сегодня посмотрел уже, какой прогресс в нашем белорусском банке. Мы очень много инвестируем средств сейчас в переформатирование отделений, в новые технологии, в обучение и переподготовку людей. Хочу сказать, что мы получаем здесь очень благодарных сотрудников, очень благодарных учеников. Люди очень быстро усваивают. Мы обучаем в лучших бизнес-школах мира каждый год 560 сотрудников наших. И в том числе каждый год там присутствуют лучшие люди из нашего банка из Беларуси.

Банкиры вкладывают не только в коммерческие, но и в масштабные социальные проекты. Один из последних – виртуальная школа для лицея БГУ. Современной электронной системой обучения оснастили 4 класса.

Герман Греф:

Мы считаем свою инвестицию сюда успешной. И мы не пришли на рынок Беларуси на один год или на пять лет. Мы пришли сюда на очень длинный период.

Кстати, российские топ-менеждеры подвели итог своих визитов в Беларусь 14 сентября, уже находясь в Сочи. Главы нефтяной и газовой компаний, вторя друг другу, заявили, что не видят рисков для работы в Беларуси.

Игорь Сечин:

У нас стабильные, нормальные партнеры. У нас с ним («Белнефтехимом») прекрасный контакт, мы работаем с ним в доверительном ключе, ни разу нас партнеры не подставляли, всегда держали свое слово.

Поставки нефти в Беларусь мы в целом не сокращаем, все хорошо. Компания «Роснефть» ведет переговоры по развитию своего бизнеса в Беларуси по всем направлениям.

Алексей Миллер:

Рисков для работы в Беларуси нет. В настоящее время наша компания работает в Беларуси через свое предприятие «Белтрансгаз». Там работают наши сотрудники.

Беларусь и Россию связывает не только бизнес. Аналитики напоминают, что государства завязаны глобально – в Таможенном и Евразийском союзе. А это изначально и подразумевает честное партнерство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.