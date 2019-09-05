Александр Лукашенко поблагодарил главу МВД за быстрое раскрытие дела об ограблении ювелирного в Минске

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня интересуют не только ваши впечатления о системе, с которой вы столкнулись как министр, но и с той ситуацией, которая складывается у нас в обществе. Возможно, есть настораживающие факторы. Если есть, вы о них скажете.

Надо сказать, что к нашим подразделениям, которые числятся за Министерством внутренних дел, я претензий практически не имел. Слава богу, что у нас и обстановка была более-менее спокойная в стране. Дай бог и так дальше. Но тем не менее, это, наверное, благодаря тому, что все понимают, что реакция будет мгновенной и адекватной. Примером тому является расследование вами громкого несвойственного для Беларуси уголовного дела, связанного с ограблением ювелирного магазина в Минске среди бела дня. Как вызов. На вызов вы достойно ответили. Дай бог, чтобы так всегда в вашей службе было. Вы очень быстро развернулись и в принципе раскрыли это уголовное дело, хотя следствие и суд примут по этому вопросу решение. Но ребята сработали ваши. Молодцы! Из разных источников, и вы мне докладывали о деталях раскрытия этого дела. Это высокий профессионализм.