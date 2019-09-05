Александр Лукашенко поблагодарил главу МВД за быстрое раскрытие дела об ограблении ювелирного в Минске
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом главу МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент поинтересовался у министра первыми впечатлениями на новом посту после недавнего назначения и обстановкой в подразделениях ведомства.
Юрий Караев отметил, что в целом ситуация подконтрольная. Что касается криминогенной обстановки, то снижается количество тяжких и особо тяжких преступлений. Тенденция роста, в большой степени, связана с увеличением – почти в 2 раза – преступлений в сфере высоких технологий: хищение с помощью банковских карт и взломов аккаунтов.
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Кроме того, Александр Лукашенко поблагодарил министра за раскрытие дела, связанного с ограблением ювелирного магазина в Минске, отметив чёткую и слаженную работу правоохранителей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня интересуют не только ваши впечатления о системе, с которой вы столкнулись как министр, но и с той ситуацией, которая складывается у нас в обществе. Возможно, есть настораживающие факторы. Если есть, вы о них скажете.
Надо сказать, что к нашим подразделениям, которые числятся за Министерством внутренних дел, я претензий практически не имел. Слава богу, что у нас и обстановка была более-менее спокойная в стране. Дай бог и так дальше. Но тем не менее, это, наверное, благодаря тому, что все понимают, что реакция будет мгновенной и адекватной. Примером тому является расследование вами громкого несвойственного для Беларуси уголовного дела, связанного с ограблением ювелирного магазина в Минске среди бела дня. Как вызов. На вызов вы достойно ответили. Дай бог, чтобы так всегда в вашей службе было. Вы очень быстро развернулись и в принципе раскрыли это уголовное дело, хотя следствие и суд примут по этому вопросу решение. Но ребята сработали ваши. Молодцы! Из разных источников, и вы мне докладывали о деталях раскрытия этого дела. Это высокий профессионализм.
После общения с главой государства, Юрий Караев поделился деталями встречи с журналистами. Министр отметил, что в ведомстве будут совершенствовать шаги по сбору доказательств и усилят работу с обращениями граждан.